Chưa đầy 5 tháng, 18 trẻ ở Đắk Nông mất mạng do đuối nước

TPO - Chưa đầy 5 tháng, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 18 trẻ em mất mạng do tai nạn đuối nước. Đây không chỉ là nỗi đau cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.

Ngày 13/5, theo thống kê của Sở Y tế Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 14 vụ tai nạn thương tích làm 20 trẻ em tử vong.

Trong đó đáng chú ý là 12 vụ với 18 em mất mạng do tai nạn đuối nước. Mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao nhận thức về an toàn cho trẻ em, nhưng tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước vẫn cao.

Các huyện như Đắk Mil, Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk G’long và TP Gia Nghĩa là những nơi có số vụ tai nạn đuối nước cao.

Trước tình trạng trên, vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Trong đó, Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Thực hiện giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em, thu thập thông tin và số liệu theo Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH, đồng thời xử lý hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo phổ biến kiến thức phòng, chống đuối nước tại các cơ sở giáo dục. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát trẻ em tại những khu vực nguy hiểm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan truyền thông sẽ đẩy mạnh cảnh báo tình hình tai nạn đuối nước và khuyến khích phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát con em.

Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch ứng phó và tuyên truyền kiến thức về phòng, chống đuối nước, bao gồm tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em.

UBND các huyện, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhắc nhở học sinh về nguy cơ đuối nước và tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực dễ xảy ra tai nạn.