Chủ tịch Vĩnh Phúc: Thay thế giám đốc ban dự án yếu kém, không đủ năng lực

TPO - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan nếu chậm thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao. Kiên quyết thay thế giám đốc ban quản lý dự án, nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực

Sáng 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, nhưng cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (đạt 93,06% so với kế hoạch do Trung ương giao),

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh xếp thứ 16/63 địa phương và thứ 4/11 các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Năm 2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh được Trung ương giao là 6.898,37 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 1.150 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 5.748,37 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông đề nghị các sở, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án tập trung giải quyết, giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên cơ sở gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Trong đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động tăng cường kiểm tra, giải quyết vướng mắc và cam kết trách nhiệm chỉ đạo toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nghiệp các lĩnh vực, lĩnh vực được phân công.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng quy định.

Đặc biệt, ông Trần Duy Đông yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan nếu chậm thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao. Kiên quyết thay thế giám đốc ban quản lý dự án, nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực. Tập trung tối đa thời gian thi công, phấn đấu đạt kế hoạch thực hiện, giải ngân vốn đã xây dựng. Song song với việc báo cáo tiến độ bằng văn bản định kỳ theo tháng.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến hết quý II/2025, đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2024 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí; đối với các công trình chuyển tiếp phải giải ngân trên 40% kế hoạch vốn bố trí.

Đến cuối quý III/2025, phải giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao. Đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90% kế hoạch vốn được giao, trong đó vốn kéo dài đạt 100%.