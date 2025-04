Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra phản ánh ô nhiễm môi trường khu mỏ Núi Pháo

TPO - Ngày 24/4, tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe phản ánh của đại diện hộ dân xóm 13, xã Tân Lĩnh (huyện Đại Từ), Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành xác minh thực địa, làm rõ nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và đánh giá cụ thể tại thực địa các nguy cơ mất an toàn khu bãi thải mỏ Núi Pháo.

Theo đơn kiến nghị của công dân, khu vực xóm 13, xã Tân Linh hiện có hơn 30 hộ dân sinh sống, trong đó có 25 ngôi nhà nằm sát chân bãi thải phía Bắc của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Thời gian gần đây, Công ty tiến hành san gạt đất đá và thi công công trình kênh thu nước tại khu vực bãi thải phía Bắc, ngay phía sau khu dân cư. Hoạt động này đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, phát sinh khói bụi, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Hiện tại, mùa mưa sắp đến, áp lực nước trong lòng đất được dự báo sẽ tăng cao, khiến người dân càng thêm lo lắng về sự an toàn tính mạng và tài sản khi tiếp tục sinh sống dưới chân bãi thải của mỏ Núi Pháo. Do đó, các hộ dân đề nghị được di dời ra khỏi khu vực này nhằm đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng chia sẻ với những bức xúc của bà con Nhân dân xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đại Từ thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa, làm rõ nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và đánh giá cụ thể tại thực địa các nguy cơ mất an toàn theo phản ánh của người dân.

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đây là trách nhiệm chung của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND huyện Đại Từ cùng các đơn vị liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ các quy định pháp luật; đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, xử lý sự cố, đồng hành cùng người dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Thời hạn hoàn thành kiểm tra và báo cáo không quá 45 ngày, kể từ ngày 25/4/2025.

Mỏ Núi Pháo là một mỏ đa kim nằm tại ba xã Hùng Sơn, Hà Thượng và Tân Linh của huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên), được vận hành bởi Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – là công ty con do Masan High-Tech Materials sở hữu 100%.