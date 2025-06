Chủ tịch Quốc hội: 'Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao'

TPO - “ Hôm nay, 3 địa phương lại hợp nhất thành TP. Cần Thơ, thực hiện bài học quý giá ông cha ta đã đúc kết: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Sáng 30/6, tại TP. Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính giữa Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân TP. Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là sự kiện lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP. Cần Thơ thành trung tâm dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt, đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhằm đưa vào vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025. Mục tiêu là giảm tầng lớp trung gian, chính quyền gần dân, sát dân, hành động nhanh, linh hoạt, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo không gian phát triển mới, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, tác động lớn đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống nhân dân. Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH các địa phương cùng tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của nhân dân, việc sắp xếp đã được triển khai bài bản, chắc chắn, đúng tiến độ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội cũng xúc động nhắc lại dấu ấn lịch sử: Sau năm 1975, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các địa phương nay là TP. Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đến năm 1991, Quốc hội khóa VIII tách Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng; năm 2003, Quốc hội khóa XI tách tỉnh Cần Thơ thành TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tái lập tỉnh Hậu Giang.

“Hôm nay, 3 địa phương lại hợp nhất thành TP. Cần Thơ, thực hiện bài học quý giá ông cha ta đã đúc kết: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự kiện này tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm cấp vùng, đủ tầm dẫn dắt Đồng bằng sông Cửu Long của TP. Cần Thơ. Điều này đúng tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, TP. Cần Thơ trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với 3 địa phương ngày 4/6/2025 vừa qua; triển khai nghiêm túc các luật, nghị quyết Quốc hội vừa thông qua. Thành phố cũng phải nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, đảm bảo cung cấp dịch vụ công thông suốt, phục vụ nhân dân tốt nhất; bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc phù hợp; xử lý tài sản công sau sáp nhập, không để thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, TP. Cần Thơ cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quốc gia. Đưa Thành phố trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, khởi nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo của vùng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thành phố cũng cần phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, môi trường an lành, hạnh phúc.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP. Cần Thơ cần chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, phát huy thành tựu, tiềm năng các địa phương trước khi sáp nhập, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Công tác nhân sự cần đặc biệt coi trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, dám hành động, dám chịu trách nhiệm, uy tín cao trong nhân dân. Đồng thời, chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ sẽ vượt qua mọi khó khăn, phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành lập TP. Cần Thơ mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng từ ngày 1/7/2025. TP Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360 km², dân số trên 4,19 triệu người, với 103 xã, phường. Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) - được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy - giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ mới. Ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy - giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mới.