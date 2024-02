Chủ tịch Quảng Nam: 'Đừng chỉ đếm số lượng du khách'

TPO - Cộng đồng doanh nghiệp lữ hành cần có sự liên kết tạo ra những sản phẩm du lịch thực sự thu hút khách. Làm sao khách đến đây họ phải ở dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn, khám phá được nhiều hơn và yêu mến, muốn được quay trở lại nhiều hơn chứ không chỉ đơn thuần đo lường bằng số lượng khách đến năm nay tăng hơn năm trước…

Đó là thông điệp mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi tới cộng đồng doanh nghiệp lữ hành trong buổi gặp mặt đầu năm Giáp Thìn 2024. Buổi gặp mặt thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo thành phố Hội An cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo doanh nghiệp nói lên những bất cập, khó khăn hiện tại đồng thời chia sẻ những ý tưởng, hiến kế phát triển du lịch bền vững.

Ông Trần Văn Khoa - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jack Tran Tours, Hội An - cho rằng, hiện nay lượng du khách đến từ châu Âu đổ về Hội An rất đông cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực của dòng khách truyền thống.

"Khách châu Âu, Mỹ về Hội An rất nhiều, họ yêu thích tìm về những vùng đồng quê sinh thái Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm Châu… Tuy nhiên khi qua Cẩm Thanh thì việc loa mở rất to gây phiền tới khách. Cần phải có cách gì đó kiểm soát được vấn đề này, hài hòa không ảnh hưởng đến người dân cũng như thị trường khác. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm từ rác, cá chết lồng bè gây mùi hôi thối ở một khu vực bãi biển Cửa Đại cũng gây ảnh hưởng đến du khách”, ông Khoa nêu vấn đề.

Ông Steven Wolstenholme - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - Hoiana Resort & Golf - cho rằng, du lịch xanh đang là hướng đi rất đúng đắn và quan trọng của tất cả doanh nghiệp lữ hành Quảng Nam. Các doanh nghiệp cần cùng nhau liên kết để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn du khách. Vấn đề đang được quan tâm rất nhiều hiện nay là an toàn giao thông, nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông. Thời gian tới sẽ có nhiều hơn du khách đến với Quảng Nam và Hội An do đó vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết.

Đồng quan điểm, ông Lê Ngọc Thuận - Giám đốc Công ty Sự kiện Lễ hội biển An Bàng - cho rằng, lượng khách càng tăng lượt xe càng nhiều, tiếng còi giao thông làm cho khách khó chịu. Ví dụ trên con đường từ phố cổ Hội An ra biển An Bàng, khách thong thả đạp xe đạp trong khi đó những xe lớn vừa chạy vừa bấm còi làm cho khách rất khó chịu. Đây dù là điều rất nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng tới du khách, bởi ở các nước khác thì hầu như tiếng còi không có.

Chủ doanh nghiệp này cũng cho rằng, Hội An cần sớm cụ thể hơn chủ trương mở rộng, sắp xếp không gian biển để từ đó doanh nghiệp có thể đầu tư tạo ra những không gian mới hấp dẫn du khách.

“Hội An đã là thành phố sáng tạo cần những không gian nghệ thuật, không gian sáng tạo toàn cầu. Có thể tổ chức những trại sáng tác tầm quốc tế, mời các nghệ sĩ lớn về, đặt những tác phẩm ở đó. Các nghệ sỹ ở các nước như châu Âu, Mỹ, Úc về dẫn theo những luồng thông tin mới, truyền thông mới thì sẽ hướng được đến dòng khách có trình độ cao hơn, văn hóa nghệ thuật cao hơn”, ông Thuận đề xuất.

Hội An đang sở hữu hai bãi biển đẹp là bãi biển Cửa Đại và An Bàng, cần tổ chức sắp xếp dịch vụ chuyên nghiệp hơn xứng tầm hơn. “Khách châu Á đổ ra Đà Nẵng vì Hội An không đầy đủ được nhu cầu, phần lớn dịch vụ đáp ứng cho người châu Âu. Cần phát triển không gian, tạo các khoảng không gian chơi, mua sắm, thể thao biển…tạo sinh khí, dịch vụ biển”, ông Thuận nói.

Nhiều ý kiến đề xuất, xây dựng Hội An thành phố không trả giá, kích thích tiêu dùng, tạo tiếng vang không chỉ trong nước và quốc tế…

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh, cho rằng, du lịch đang có những tín hiệu tốt sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn đọng trong thực tế, đòi hỏi lực lượng chức năng làm tốt hơn nữa đó là an ninh trật tự đi vào nề nếp, giảm tệ nạn xã hội, đặc biệt “ô nhiễm” tiếng ồn, âm thanh thời gian gần đây.

Theo ông, để du lịch phát triển bền vững cần sự phối hợp, liên kết ngành, nhất là ngành du lịch với ngành nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm hướng tới du lịch xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhìn nhận, các ý kiến, ý tưởng hay được nêu ra xuất phát từ trăn trở, chiêm nghiệm của cộng đồng doanh nghiệp và tầm nhìn định hướng trong tương lai mà lãnh đạo thành phố Hội An, các ngành và tỉnh Quảng Nam cần chắt lọc và tìm cách để hiện thực hóa.

Hội An có lợi thế vô cùng to lớn của ông cha để lại đó là di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Có được Hội An hôm nay ngoài sự nỗ lực của chính quyền thì chính những người dân, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và những người là ‘fan’ của Hội An tham gia đóng góp ý tưởng phát triển. Những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp có thể thẳng thắn nhưng bổ ích, cần thiết phải lắng nghe tiếp thu chọn lọc để điều chỉnh bổ sung, biến những ý tưởng đó thành những sản phẩm cụ thể cho TP. Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Thanh, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cần phát huy hơn nữa. Hai năm dịch bệnh COVID-19 và thời gian khó khăn sau dịch thì mỗi doanh nghiệp đã nỗ lực và cùng hỗ trợ nhau vượt qua. Hội An cần là mảnh đất tiêu biểu tôn vinh đức tính này, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam cần đồng tâm hiệp lực, chia sẻ với nhau để đi xa hơn.

“Khách đến Hội An không chỉ riêng có phố cổ, người ta muốn quay lại thì cần phải có thêm những sản phẩm khác, các hoạt động khác bổ trợ. Không gian cũng cần mở rộng, không chỉ Hội An mà các địa phương lân cận tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú hơn, hấp dẫn hơn. Do đó cần có sự liên kết, làm sao khách đến đây họ phải ở dài ngày hơn, họ chi tiêu nhiều hơn, khám phá được nhiều hơn, yêu mến vùng đất này nhiều hơn, họ muốn quay trở lại nhiều hơn chứ không chỉ đo lường bằng số lượng khách đến năm nay tăng hơn năm trước…”, ông Thanh nói.