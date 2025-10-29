Chủ tịch nước Lương Cường dự tiệc tối chào mừng các nhà lãnh đạo APEC

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tối 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tổ chức tiệc tối chào mừng các nhà lãnh đạo APEC đã đến cố đô Gyeongju, Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025.

Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2025.

Phát biểu chào mừng, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các nhà lãnh đạo APEC tại cố đô Gyeongju, khẳng định năm APEC 2025 là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực vì một châu Á-Thái Bình Dương kết nối, sáng tạo và thịnh vượng.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo gửi lời cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp nồng hậu, chúc mừng những kết quả quan trọng mà Năm APEC 2025 đã đạt được.

Trong không khí thân mật và cởi mở, các nhà lãnh đạo APEC đã trao đổi về những cơ hội tăng cường hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, khẳng định vai trò trung tâm của APEC trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời chia sẻ quyết tâm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trao đổi tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ba mục tiêu then chốt mà các quốc gia cần phối hợp thúc đẩy là hòa bình, thịnh vượng cho và phát triển bền vững cho tất cả các nền kinh tế.

Chủ tịch nước cho biết với sự thấu hiểu giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc, Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian, hòa giải, chấm dứt xung đột, gìn giữ và kiến tạo hòa bình, cũng như đóng góp tích cực vào các nỗ lực tái thiết hậu xung đột của cộng đồng quốc tế; khẳng định sự thịnh vượng cho tất cả các quốc gia chỉ đạt được trên cơ sở hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về phát triển bền vững, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận toàn diện, cân bằng; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác triển khai các chương trình, dự án về năng lượng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam, trong vai trò chủ nhà APEC 2027, sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên phát huy những thành tựu của APEC, bảo đảm châu Á-Thái Bình Dương là vùng đất của cơ hội và thành công. Việt Nam mong chờ được đón tiếp tất cả các nhà lãnh đạo APEC tới dự Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027 tại hòn đảo Phú Quốc tươi đẹp.