Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

TPO - Chiều 29/10, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Chủ tịch nước Lương Cường tới sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo TTXVN, đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan cùng lãnh đạo thành phố Busan.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cùng cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững” và ba ưu tiên “Kết nối”, “Đổi mới”, “Thịnh vượng”, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các thành viên APEC và cộng đồng quốc tế.

Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC với tâm thế là một trong những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng, đang vững vàng và đầy khí thế bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt với vai trò là nước vinh dự lần thứ ba đăng cai APEC vào năm 2027.

Đại biểu đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc) . (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đại biểu Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trên bình diện song phương, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (12/2022).

Hàn Quốc tiếp tục duy trì là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có khoảng 350.000 người, trong đó có 100.000 lao động, khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc sẽ góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam đang tự tin, tự lực, tự cường vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng trách nhiệm, hiệu quả hơn vào các vấn đề chung của nhân loại, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.