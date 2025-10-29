Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

TPO - Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 29/10 - 1/11.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Diễn đàn APEC luôn là một trong những ưu tiên quan trọng trong các hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam. Trong năm 2025, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào hợp tác APEC ở nhiều kênh, nhiều cấp, đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến, dự án về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm APEC 2025 có chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững”, với 3 ưu tiên chính về Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng. Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để các lãnh đạo APEC duy trì đối thoại, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức kinh tế, thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bao trùm trong khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ cùng các lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề lớn đặt ra đối với hợp tác và phát triển, thống nhất những định hướng thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) với sự tham dự của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam.

Trên bình diện song phương, Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất, hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.