Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bố trí kinh phí thu hút 'kiến trúc sư trưởng' cho Thủ đô

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị bố trí kinh phí thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các “kiến trúc sư trưởng” trong và ngoài nước về làm việc tại Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026.

Chủ tịch TP yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai đến các đơn vị trực thuộc trên tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả.

Về thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Thuế thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan khu vực I chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại...

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Về chi ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài...

Phấn đấu giải ngân 100% dự toán được giao, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ; chủ động sắp xếp, xử lý để triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán.

Đặc biệt, Hà Nội tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong từng ngành, từng lĩnh vực, gắn với chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu, trong mối liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia. Ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực, truy xuất nguồn gốc,....

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị bố trí kinh phí thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các “kiến trúc sư trưởng” trong và ngoài nước về làm việc tại Thủ đô. Kinh phí chi trả cho chuyên gia, hỗ trợ chuyển giao, mua sắm, thay thế công nghệ, dây chuyền sản xuất cho các doanh nghiệp của thành phố, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học, công nghệ (Spin-off); hỗ trợ học bổng đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo 1.000 tiến sĩ (Nex1000),...

"Đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tiếp tục xây dựng thành phố thông minh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong Vùng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ và hợp tác quốc tế triển khai các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và phát triển các dự án tầm quốc tế", quyết định nêu.