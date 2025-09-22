Chủ tịch Đà Nẵng nhắc người dân cảnh giác nhận ảnh người thân bị trói, yêu cầu tiền chuộc

TPO - Ngày 22/9, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có thư kêu gọi người dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Điển hình như giả danh cơ quan chức năng để hù dọa, yêu cầu chuyển tiền ; giả mạo nhân viên nhà nước để thu tiền điện, nước, bảo hiểm...; đăng tải tin, bài đặt vé, phòng khách sạn, hàng hóa tiêu dùng yêu cầu chuyển khoản cọc; tổ chức các trại hè, hội thi để phụ huynh đăng ký, chuyển phí tham gia...

Ngoài ra, các hoạt động phạm pháp như đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen, mua bán chất cấm, mua bán dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến. Đặc biệt là thao túng tâm lý qua điện thoại nhằm hướng dẫn nạn nhân thực hiện các hành vi phục vụ cho mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân, gia đình nạn nhân. Có thể kể đến thủ đoạn chỉ dẫn nạn nhân đến chỗ vắng, phòng khách sạn tự trói, tự chụp ảnh gửi cho đối tượng để chúng gửi cho người thân nạn nhân yêu cầu tiền chuộc...

N.V.M.T được giải cứu sau khi bị "bắt cóc online.

UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức, ý thức, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mỗi người dân phải cẩn trọng với các email, cuộc gọi, tin nhắn, app (ứng dụng), link (liên kết) lạ; lời mời tham gia các công việc, đầu tư trực tuyến với lợi nhuận cao; hù doạ, yêu cầu chuyển tiền cọc, tiền phí, cung cấp thông tin cá nhân... của đối tượng mạo danh nhân viên thực thi công vụ.

“Người dân cần luôn chú ý không có cơ quan nhà nước nào có quyền sử dụng điện thoại để yêu cầu, hướng dẫn công dân thực hiện việc chuyển tiền, tài sản của mình cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả cơ quan nhà nước. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ những người tự xưng là người thân, bạn bè cần cẩn trọng xác nhận qua cuộc gọi, video, hình ảnh, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng, người thụ hưởng trước khi thực hiện giao dịch”, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Đồng thời lưu ý người dân không chia sẻ các thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP (mật khẩu dịch vụ dùng 1 lần), mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người khác khi chưa xác định rõ ràng mục đích cũng như đối tượng giao dịch. Không mua bán, cho thuê, mượn giấy tờ tuỳ thân và các tài khoản cá nhân, số điện thoại...