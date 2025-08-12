Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chủ nhà bị đâm trọng thương vì ngăn nhóm côn đồ lấy giàn giáo làm hung khí đánh nhau

Nhật Huy
TPO - Ông Nhàn nghe tiếng nhóm côn đồ lấy giàn giáo nhà mình làm hung khí đánh nhau nên ra nhắc nhở, nhóm này liền ném vỏ chai chai thủy tinh và dùng dao chém ông Nhàn bị thương nặng.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ việc ông Phạm Văn Nhàn (SN 1963, ngụ xã Vĩnh An, An Giang) bị một nhóm côn đồ chém, ném vỏ chai làm trọng thương vào tối 26/7 vừa qua.

va3.jpg
Các đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm.

Qua điều tra, công an xác định, Lê Hoàng An (15 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, An Giang) xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Hữu Cảnh (16 tuổi, ngụ xã Vĩnh An).

Tối 26/7, An rủ nhóm bạn mang theo dao tự chế, vỏ chai thủy tinh đi tìm nhóm của Cảnh để... giải quyết. Không gặp được nhóm Cảnh, nhóm của An đứng trước nhà ông Nhàn lấy cây sắt giàn giáo làm hung khí.

Nghe tiếng động, ông Nhàn ra nhắc nhở liền bị bị nhóm của An ném chai, dùng dao tấn công. Trong đó, Nguyễn Thành Thái (20 tuổi) cầm dao chém nhiều nhát khiến ông Nhàn bị thương nặng.

Ngay sau đó, gia đình đưa ông Nhàn đi cấp cứu và trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Vĩnh An vào cuộc truy xét. Ngày 28/7, công an xác định được nhóm nghi phạm và triệu tập 19 đối tượng liên quan tới làm việc.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 18 bị can. Trong đó bắt tạm giam 13 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can. Riêng Lê Hoàng An chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhật Huy
#An Giang #cố ý gây thương tích #hung khí #khởi tố

