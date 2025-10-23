Chủ đầu tư thông tin việc người dân khó nộp hồ sơ online mua NOXH

Liên quan đến thông tin hàng ngàn khách hàng không nộp được hồ sơ online mua nhà ở xã hội (NOXH) Rice Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội) mà Tiền Phong đã phản ánh, ngày 22/10 Công ty cổ phần BIC Việt Nam, đại diện Liên danh chủ đầu tư đã có phản hồi.

Công ty cho biết, hiện đã có nhiều khách hàng nộp hồ sơ thông qua hình thức online. Thống kê tính đến ngày 22/10 đã có 1.219 hồ sơ đã nộp được online, trong đó 134 trường hợp là đối tượng 1 như thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Với phản ánh hệ thống treo, quay tít khi khách hàng tải hồ sơ, công ty khẳng định, hệ thống mạng chỉ bị lỗi khoảng 10 phút ngày 9/10, sau đó đã được vá lỗi ngay lập tức. Công ty cho rằng, có các thành phần chống phá việc thu online để làm chủ đầu tư mất uy tín, rồi nói hệ thống khó up để họ bán các suất chênh với giá trên trời.

"Chúng tôi sẵn sàng gửi các mã code cho các cơ quan thanh tra, cơ quan an ninh để kiểm tra có “can thiệp ngoài luồng” vào phần mềm hay không", đại diện công ty khẳng định.

Công ty cũng cho biết, đến nay đã hỗ trợ cấp gần 10.000 mã hồ sơ khách hàng. Không chủ đầu tư nào có đủ nhân lực vật lực thu và chấm và loại gần 10.000 hồ sơ. Hình thức chấm một hồ sơ không dễ dàng khi có tới 12 đối tượng. Mỗi đối tượng lại có hồ sơ khác nhau và sau khi tiếp nhận phải kiểm tra tính chân thật của các hồ sơ.

Về yêu cầu giấy xác nhận, chứng minh việc có tham gia BHXH, công ty cho biết qua tìm hiểu, làm việc với một số cơ quan chức năng đã phát hiện có một số đối tượng thuộc diện người thu nhập thấp đô thị không có hợp đồng lao động. Khi chuẩn bị hồ sơ mua NOXH, đối tượng này không thực hiện xác nhận đối tượng, xác nhận thu nhập ở UBND cấp xã nơi cư trú theo hướng dẫn. Thay vào đó, họ sử dụng dịch vụ xác nhận khống của một số công ty làm dịch vụ (gồm xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập kèm theo bảng lương) để làm sai lệch hồ sơ nhằm trục lợi.

Tuy nhiên, với việc phải chứng minh tham gia BHXH thì những người làm khống hồ sơ không thể thực hiện được. Việc này sẽ loại bỏ ngay được những thành phần gian dối hồ sơ, khai man thông tin hồ sơ.

Công trường dự án NOXH Rice Thượng Thanh

Tương tự, với việc yêu cầu xác nhận cư trú, công ty cho rằng người dân sinh sống tại Hà Nội (người dân có nghĩa vụ đăng ký thường trú/tạm trú) mới phát sinh nhu cầu nhà ở, mới được mua NOXH tại khu vực Hà Nội.

Ngoài ra, việc NOXH được xây dựng để phục vụ người dân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh, thành phố nơi có NOXH. Nếu chỉ đáp ứng các yêu cầu, điều kiện được hưởng chính sách về NOXH mà không cư trú thì các cơ quan quản lý, chủ đầu tư khó xác định được nhu cầu nhà ở thực sự.

"Nếu không ràng buộc điều kiện thường trú/tạm trú, sẽ gây mất cân đối trong việc phân bổ quỹ nhà ở, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người dân đang sinh sống ổn định ngay tại địa phương", đại diện công ty nêu.