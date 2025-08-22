Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Chủ đầu tư Hải Phát - Bình Thuận chính thức khởi công dự án nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né

PV

Ngày 15/8/2025 vừa qua, tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (mới), Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án The Seahara Mũi Né - dấu mốc quan trọng mở đầu cho hành trình kiến tạo chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu The Seahara.

Trong không khí trang trọng và rộn ràng, buổi lễ có sự hiện diện của Lãnh đạo Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, đại diện ngân hàng HDBank, đơn vị phát triển kinh doanh - Tập đoàn BHS, Tổng thầu thi công - Công ty HP Thăng Long, cùng đông đảo khách mời, nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Tất cả cùng chứng kiến khoảnh khắc The Seahara chính thức được khởi công, mang theo khát vọng định hình một biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại trung tâm đô thị biển đầy tiềm năng.

1-4935.jpg

Vị trí vàng - Biểu tượng mới của Mũi Né, Lâm Đồng

The Seahara tọa lạc tại vị trí hiếm có: giao thoa giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp và trục Nguyễn Thông - Nguyễn Đình Chiểu. Đây là “quỹ đất vàng” với khả năng kết nối hoàn hảo, cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, hội tụ tinh hoa của nắng, gió và biển xanh. Dự án được quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch, gồm khu thấp tầng hiện đại và hơn 1.100 căn hộ cao cấp. Mỗi không gian được kiến tạo như một “ngôi nhà thứ hai” lý tưởng – vừa an cư, vừa đầu tư sinh lời bền vững. Đặc biệt dự án chỉ cách sân bay Phan Thiết chuẩn bị khởi công khoảng 5 phút lái xe.

Sứ mệnh kiến tạo chuẩn sống thịnh vượng

Đại diện Công ty Hải Phát - Bình Thuận chia sẻ: “The Seahara không chỉ là một dự án bất động sản, mà là hành trình kiến tạo thiên đường nghỉ dưỡng - nơi con người tìm thấy sự cân bằng, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống và khẳng định phong cách sống đẳng cấp” Dự án là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn của Hải Phát: đánh thức tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng Mũi Né - Lâm Đồng, đồng thời đưa thương hiệu Seahara vươn xa trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

2-3837.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thám - TGĐ Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ

Đồng hành cùng chính quyền và đối tác uy tín

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng khẳng định, dự án không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và gia tăng sức hút du lịch cho địa phương.

Chủ đầu tư cho biết, đối với Dự án này được Ngân hàng HDBank là đơn vị đứng ra thu xếp nguồn vốn để triển khai thực hiện Dự án. Việc ngân hàng tài trợ vốn cho dự án tạo là điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư có thêm nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích. Đồng thời giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và thuận lợi hơn trong việc sở hữu căn hộ tại Dự án.

Đại diện tổng thầu HP Thăng Long cũng cam kết triển khai dự án với tinh thần: “An toàn - Đúng tiến độ - Đúng chất lượng - Đúng thiết kế”, biến The Seahara trở thành công trình chuẩn mực, xứng đáng với sự tin tưởng của chủ đầu tư và khách hàng.

The Seahara - Khởi đầu hành trình thịnh vượng

Với tầm nhìn, tâm huyết của chủ đầu tư cùng sự đồng hành của chính quyền và các đối tác chiến lược, The Seahara Mũi Né hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới, góp phần nâng tầm chuẩn sống và mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho cộng đồng.

PV
#The Seahara #Hải Phát #Mũi Né #dự án nghỉ dưỡng #bất động sản cao cấp #đầu tư du lịch #Bình Thuận

