Chọn lựa những người ở xung quanh bạn cũng là một cách tự chăm sóc bản thân

H.A

SVO - Khi nói đến các cách chăm sóc bản thân, thì chúng ta thường lập tức nghĩ đến các ý tưởng như tập tĩnh tâm, làm móng chân móng tay, hoặc tập thể dục. Nhưng có một việc thường dễ dàng bị bỏ qua – mặc dù quan trọng không kém – đó là lựa chọn những người mà bạn giữ trong cuộc sống của mình.

Dù bạn có nhận ra hay không, thì những người ở bên bạn luôn có thể tác động khá nhiều đến bạn đấy! Mà cuộc sống thì đâu còn chỗ để dành cho những người bạn không tốt! Vậy tại sao không giới hạn những mối quan hệ của bạn trong “hệ thống” những người tốt mà thôi?

Có thể do tôi là người hướng nội, nên tôi chỉ muốn có một số ít những tình bạn có ý nghĩa, thay vì có rất nhiều người quen nhưng chẳng bao giờ thân. Tôi luôn coi trọng chất lượng hơn số lượng. Có một điều mà tôi luôn nhớ suốt vài năm qua, là việc một người bạn kể cho tôi rằng, cô ấy có cách để tránh xa những người “độc hại”. Cứ thỉnh thoảng, cô ấy lại lập một danh sách với 2 cột: “Những người tiếp thêm sức mạnh cho tôi” (bên trái) và “Những người khiến tôi mệt mỏi” (bên phải). Cô ấy chia vào hai cột đó tất cả những người bạn, đồng nghiệp, người quen, kể cả những người mới gặp. Sau đó, cô ấy hạn chế hoặc ngừng quan hệ với những người ở cột bên phải.

Tất nhiên, việc này nghe có vẻ hơi quá “gắt” với một số người, nhưng bạn cứ nghĩ mà xem: tại sao phải lãng phí năng lượng và thời gian vào những người chẳng đem thêm một chút giá trị nào cho cuộc sống của bạn?

Chăm sóc bản thân tức là trao cho chính mình tình yêu thương và sự chú ý mà mình xứng đáng được nhận. Việc đó sẽ có ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn. Khi bạn mở rộng quan điểm này đến những mối quan hệ của mình, thì bạn sẽ để ý thấy một sự khác biệt lớn trong cách suy nghĩ, thái độ, và cách mà bạn xử lý mọi việc trong mỗi ngày của mình. Bởi sự tiêu cực luôn có tính lây lan. Một khi bạn ở bên những người luôn than phiền, chê bai, chỉ trích…, thì tâm trạng và hành vi của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vì vậy, hãy để cuộc sống của bạn chỉ bao gồm những người bạn đáng tin cậy – những người thực sự quan tâm đến bạn, vui mừng cho những thành công của bạn, và đôi khi, thử thách bạn để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy tạm biệt những “nữ hoàng kịch tính”, những người thích thú trước thất bại của người khác, những người hay ghen tỵ, hay bất kỳ kiểu bạn bè “độc hại” nào mà bạn không cần đến trong cuộc sống của mình.

Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì rời bỏ những người như thế đâu!

H.A
#chăm sóc bản thân #lựa chọn mối quan hệ tích cực #quản lý mối quan hệ xã hội #người độc hại #tác động tiêu cực của môi trường xung quanh #quản lý năng lượng cá nhân #tầm quan trọng của tình bạn chất lượng #giới hạn mối quan hệ xã hội #phòng tránh người tiêu cực #phát triển bản thân qua mối quan hệ

