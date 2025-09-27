Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Chợ tiền tỷ phủ bụi, tiểu thương tràn ra đường buôn bán

Phùng Linh

TPO - Từng là khu chợ sầm uất bậc nhất phía Tây Hà Nội, chợ Ngã Tư Sở giờ đây chỉ còn lại những dãy sạp hàng xuống cấp trầm trọng, tiểu thương hưu hắt mưu sinh. Trong khi đó, xung quanh lại mọc lên chợ cóc tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

cho-05.jpg
Chợ Ngã Tư Sở được đưa vào sử dụng từ năm 1987, tọa lạc tại vị trí đắc địa với diện tích hơn 8.000 m², từng là nơi tập trung đông đúc người dân buôn bán, giao thương sầm uất của Thủ đô.
tp-cho-tolich-20.jpg
Tuy nhiên, đến nay, hình ảnh nhộn nhịp năm nào đã không còn. Khu chợ từng được ví là đầu mối buôn bán phía Tây Thủ đô giờ đây chỉ còn những dãy sạp ảm đạm, vắng lặng.
cho-tolich-12.jpg
cho-tolich-16.jpg
cho-tolich-17.jpg
cho-tolich-18.jpg
Các gian hàng gần như bị bỏ trống, phủ bụi sau một thời gian dài không hoạt động.
cho-tolich-14.jpg
Những dãy ki-ốt vốn được xây dựng để phục vụ tiểu thương nay đóng cửa im ỉm, tường nứt nẻ, mái dột nát.
cho-tolich-11.jpg
Không có khách, nhiều tiểu thương ngồi buôn chuyện hoặc lướt điện thoại cho hết ngày. "Nhiều hôm không bán được một sản phẩm nào. Chợ ngày càng vắng" - một tiểu thương thở dài, chia sẻ.
tp-cho-tolich-23.jpg
Trái ngược với cảnh vắng lặng bên trong, ngay bên ngoài, dọc các tuyến phố Trường Chinh, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, chợ cóc lại mọc lên nhộn nhịp.
cho-tolich-21.jpg
cho-tolich-22.jpg
cho-tolich-26.jpg
cho-tolich-27.jpg
Hàng trăm tiểu thương bày bán rau, thịt, cá, quần áo ngay trên vỉa hè, lòng đường. Cảnh chen lấn, giao thông lộn xộn, rác thải vứt bừa bãi diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và cả những hộ dân sống trong khu vực này.
tp-cho-tolich-28.jpg
Nhiều người dân phản ánh, tình trạng chợ cóc đã tồn tại nhiều năm, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện qua lại nút giao Ngã Tư Sở rất lớn. “Cứ sáng sớm hoặc chiều muộn là tắc nghẽn, người mua kẻ bán tràn xuống lòng đường, phương tiện không có lối đi”, ông Trần Văn Phúc, người dân phường Khương Thượng, chia sẻ.
tp-cho-tolich-25.jpg
Rác thải vứt ngổn ngang dọc tuyến phố Cầu Mới sau mỗi buổi họp chợ.
tp-cho-tolich-19.jpg
Người dân mong mỏi chính quyền sớm có phương án khả thi để “hồi sinh” chợ Ngã Tư Sở, đưa công trình vào hoạt động đúng công năng. Khi đó, nhu cầu mua bán sẽ được tập trung, chợ cóc sẽ không còn “đất sống”, góp phần trả lại sự văn minh, trật tự cho một trong những nút giao thông quan trọng nhất Thủ đô.

Từ năm 2024 đến nay, thành phố đã khởi công và cơ bản hoàn thành 18 chợ, cải tạo 41 chợ; đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025 khởi công thêm 15 chợ, cải tạo 20 chợ khác. Song, con số này vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu, đòi hỏi thành phố tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Với quyết tâm xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp các địa phương để rà soát, phân loại, dẹp bỏ dứt điểm chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường. Bên cạnh đó, Sở cần nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa nếu có doanh nghiệp quan tâm; nếu không có doanh nghiệp đầu tư, thì cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách xây dựng, phát triển các chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Phùng Linh
#chợ Ngã Tư Sở #thương mại Hà Nội #chợ cóc #phục hồi chợ #an toàn thực phẩm

