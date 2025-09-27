Chợ tiền tỷ phủ bụi, tiểu thương tràn ra đường buôn bán

Từ năm 2024 đến nay, thành phố đã khởi công và cơ bản hoàn thành 18 chợ, cải tạo 41 chợ; đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025 khởi công thêm 15 chợ, cải tạo 20 chợ khác. Song, con số này vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu, đòi hỏi thành phố tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Với quyết tâm xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp các địa phương để rà soát, phân loại, dẹp bỏ dứt điểm chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường. Bên cạnh đó, Sở cần nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa nếu có doanh nghiệp quan tâm; nếu không có doanh nghiệp đầu tư, thì cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách xây dựng, phát triển các chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.