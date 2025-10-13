Chính quyền 2 cấp, 3 tháng nhìn lại - bài 5: Cầm tay chỉ việc, 'ứng cứu' kịp thời

TP - Quảng Ngãi đang quyết liệt đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số vào thực tiễn và coi đây là chìa khóa tinh gọn bộ máy, phục vụ dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ chuẩn hóa quy trình, đồng bộ hạ tầng đến việc lập tổ công tác “cầm tay chỉ việc” tận xã, tỉnh vừa thúc đẩy số hóa mạnh mẽ, vừa tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở.

Quyết liệt số hóa

Trên tinh thần quyết liệt cải cách, nâng cao hiệu quả phục vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, ổn định. Trọng tâm là hướng dẫn tổ chức trụ sở, ban hành quy chế vận hành và nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã vào hoạt động ổn định, không để ngắt quãng, gián đoạn việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Ngay sau khi có chủ trương, UBND tỉnh khẩn trương khảo sát, bố trí địa điểm, chỉnh trang trụ sở, tận dụng tối đa thiết bị sẵn có và giao Sở KH&CN hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Từ ngày 1/7/2025, toàn tỉnh đã đồng loạt đưa vào vận hành 96 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, cơ bản bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Giang cho biết, tỉnh vẫn đang tiếp tục theo sát hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp, phân công lại nhân sự. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cân nhắc giữ nguyên những xã đã có Tỉnh ủy viên theo dõi để bảo đảm tính ổn định, kịp thời hỗ trợ cán bộ cơ sở.

Quảng Ngãi cũng tích cực điều động, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cơ sở để giải quyết bài toán về thiếu hụt nguồn nhân lực sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến nay, đã có 7 sở, ngành biệt phái 34 công chức, viên chức về công tác ở cấp xã để hỗ trợ chuyên môn, nhất là các vị trí địa chính, khoáng sản, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa thành lập 2 tổ công tác nhằm trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Các tổ này trực tiếp kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm tra, tổ tổng hợp kết quả, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo Sở Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xử lý “nóng” những điểm nghẽn

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm cho biết Sở là một trong những đơn vị nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ nhất từ các xã, đặc biệt trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp ở xã An Phú.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là hạ tầng công nghệ ở một số xã miền núi còn yếu, trong khi trình độ và kỹ năng số của cán bộ chưa đồng đều. Để khắc phục, Sở đã thành lập 2 tổ công tác cơ động, mỗi tổ gần 20 thành viên, phối hợp với VNPT và Viettel trực tiếp chia về các xã hỗ trợ.

“Chúng tôi làm việc theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Thôn, xã nào có yêu cầu, tổ công tác lập tức lên đường, hướng dẫn từng thao tác và xử lý dứt điểm tại chỗ. Trong trường hợp chưa thể đến kịp, chúng tôi hỗ trợ trực tuyến qua video call”, ông Liêm chia sẻ.

Nhờ cách làm linh hoạt này, nhiều vướng mắc tại cơ sở được giải quyết nhanh chóng, không để tồn đọng. Hình ảnh những chuyến xe công tác đến tận xã, có mặt kịp thời khi cơ sở cần đã tạo niềm tin cho chính quyền cấp xã, bảo đảm hành chính công thông suốt, góp phần đưa tiến trình số hóa đi vào thực chất.

Cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Cùng với đó, hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ họp liên cấp cũng đã được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chỉ đạo điều hành. Đến nay, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, triển khai chữ ký số và bảo đảm an toàn thông tin tại Quảng Ngãi cơ bản ổn định, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Chuẩn hóa dịch vụ công

Để tối ưu hóa vận hành, Quảng Ngãi đã cấu hình lại toàn bộ quy trình nội bộ, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Nhờ đó, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tự động điền vào hồ sơ, giảm thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và người dân.

Tỉnh cũng đang triển khai biểu mẫu điện tử cho 30 dịch vụ công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ nhất. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, cải tiến biểu mẫu để tăng tính thân thiện, dễ sử dụng.

Trong tháng 7 và 8/2025, Quảng Ngãi đã cấp mới hơn 500 chứng thư số, thay đổi thông tin cho 4.000 thiết bị, mở khóa khoảng 400 thiết bị. Đồng thời tổ chức tập huấn chữ ký số. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 15.200 chứng thư số đang hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu ký số văn bản, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh cũng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, nghiệp vụ hành chính cho gần 800 cán bộ, công chức tại 96 xã, phường, đặc khu. Các sở, ngành như KH&CN, NN&MT, Tư pháp… tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên ngành, bảo đảm đội ngũ cơ sở vận hành trơn tru.

“Trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với người dân và doanh nghiệp, khi người dân có ý kiến phản ánh, nếu xảy ra sai sót hoặc chậm trễ, chúng ta cần thẳng thắn gửi lời xin lỗi, cảm ơn, kèm theo giải thích, thuyết phục để họ thông cảm. Ngược lại, nếu cho rằng chính quyền đúng mà không phục vụ tốt thì chính quyền địa phương cần lưu ý”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang

Những nỗ lực tại Quảng Ngãi bước đầu cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với chuyển đổi số, hồ sơ được xử lý nhanh hơn, người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, để số hóa thực sự đi vào chiều sâu và đạt tính đồng bộ từ cấp xã đến Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương sớm nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung. Đồng bộ hóa trạng thái xử lý hồ sơ giữa các phần mềm chuyên ngành với hệ thống của tỉnh, đồng thời phân cấp, phân quyền cho địa phương trong khai thác, sử dụng dữ liệu, nhằm phát huy tối đa hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.