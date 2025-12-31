Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiêu lừa tinh vi của nhân viên ngân hàng ở Sơn La

Viết Hà
TPO - Lò Minh Phương (trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng vị trí nhân viên quan hệ khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, hướng dẫn ký khống giấy tờ rồi tự ý giải ngân, âm thầm chuyển tiền vay vào tài khoản khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ng.jpg
Lò Minh Phương SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Lò Minh Phương từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí được giao quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, Phương đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người vay về quy trình giải ngân, hướng dẫn khách hàng ký khống các giấy tờ vay vốn. Sau đó, bị can tự ý hoàn thiện hồ sơ, đề nghị giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản không do người vay cung cấp, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 600 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Lò Minh Phương đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Sơn La cũng thông báo đến người dân, ai là bị hại của Lò Minh Phương, đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (địa chỉ: số 678 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) để trình báo, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Ngọc Trung, số điện thoại: 0985.898.113, để được giải quyết.

Viết Hà
