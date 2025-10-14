‘Chiến binh hồng’ lan tỏa yêu thương trong hành trình chống ung thư vú

TPO - Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) sẽ phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho gần 5.000 phụ nữ tại Hà Nội, TPHCM và Huế. Đây là hoạt động thiết thực, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế, góp phần giảm tỉ lệ mắc và tử vong do căn bệnh này.

Ngày 14/10, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú năm 2025 với chủ đề “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu”. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi, hướng tới Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên thế giới (Tháng Mười Hồng).

Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu cắt băng phát động chiến dịch.

Điểm nhấn xúc động của buổi lễ là sự góp mặt của những “chiến binh hồng” - những người phụ nữ đang chiến đấu với ung thư vú để giành lại ánh sáng hi vọng. Họ đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng: “Trong cuộc chiến với ung thư vú, không ai phải bước đi một mình”. Chương trình cũng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Diva Hồng Nhung, diễn viên Thuý Hà (đóng phim Mưa đỏ)... đã mang đến những tiết mục nghệ thuật truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Ca sĩ Hồng Nhung không chỉ hát tặng các bệnh nhân ung thư vú mà còn chia sẻ chính mình cũng là một "chiến binh hồng" mang trong mình căn bệnh như các chị em có mặt tại lễ phát động. Qua đó động viên những người phụ nữ đồng cảnh ngộ mạnh mẽ, kiên trì vượt qua bệnh tật, đưa cuộc sống trở lại bình yên, ý nghĩa và hạnh phúc.

Một điểm mới trong năm nay là sự kiện “Tàu hồng lăn bánh - nhận thức lan xa” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đoàn tàu mang sắc hồng cùng thông điệp “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp” xuất hiện tại ga Cát Linh (Hà Nội), tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng và khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe. Hàng loạt tòa nhà biểu tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng sẽ được “phủ hồng” để hưởng ứng chiến dịch, kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống ung thư vú.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế luôn quan tâm, chỉ đạo các hoạt động phòng chống ung thư, trong đó có ung thư vú - căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú do Quỹ Ngày mai tươi sáng triển khai là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, được duy trì thường niên và đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng. Tôi kêu gọi mỗi phụ nữ, đặc biệt là những người từ 40 tuổi trở lên, hãy chủ động tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú”.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu.

Chiến dịch năm nay còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng bệnh nhân. Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú - nơi kết nối, chia sẻ và hỗ trợ người bệnh sẽ duy trì các buổi sinh hoạt trực tuyến với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa. Diễn đàn “Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn” sẽ tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin chính thống về điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tại Huế, chương trình “Bác sĩ tư vấn - Doctor Talk” sẽ cung cấp kiến thức thực tế giúp phụ nữ biết cách tự kiểm tra ngực và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường.

Song song đó, Quỹ triển khai chương trình “Chăm sóc cá thể hóa cho người bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng -BrightPink”, thí điểm tại Bệnh viện K trong năm 2025. Đây là mô hình chăm sóc toàn diện, nhân văn và hiệu quả, hướng tới cải thiện chất lượng sống của người bệnh. Một hoạt động ý nghĩa khác là Ngày hội tặng tóc “Trăm mái tóc, triệu nụ cười” với thông điệp “Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình”, dự kiến tặng 500 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư, giúp họ vượt qua mặc cảm, lấy lại sự tự tin. Quỹ cũng sẽ trao hàng nghìn phần quà thiết yếu đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên Cường trên toàn quốc.

Hưởng ứng tinh thần sẻ chia, Quỹ Ngày mai tươi sáng phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư” từ ngày 1/10 đến 29/12/2025. Mỗi người dân có thể dễ dàng đóng góp bằng thao tác quét mã VietQR, góp phần hỗ trợ người bệnh vượt qua khó khăn.

Đồng hành cùng Quỹ từ những ngày đầu, Roche Pharma Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc đưa bệnh nhân tiếp cận liệu pháp điều trị tiên tiến và khám sàng lọc miễn phí nhằm cải thiện tỉ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm. Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam, chia sẻ: “Suốt 12 năm qua, Roche Pharma Việt Nam tự hào được đồng hành cùng ngành y tế và đặc biệt là Quỹ Ngày mai tươi sáng trong các chiến dịch hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ tầm soát ung thư vú miễn phí cho phụ nữ nguy cơ cao. Với nền tảng vững chắc và sự đồng lòng của các đối tác trong chương trình, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho mọi phụ nữ Việt Nam”.

Theo đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng: “Từ năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã liên tục tổ chức các chương trình truyền thông và khám sàng lọc ung thư vú, giúp hàng triệu người được tiếp cận thông tin về căn bệnh này và đã có hơn 80.000 phụ nữ nguy cơ cao được tầm soát ung thư vú miễn phí”.