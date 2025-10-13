Sốc nhiễm trùng huyết, hoại tử toàn bộ mông - đùi vì vài nốt mụn nhỏ

TPO - Chỉ từ một vài nốt mụn nhọt tưởng như vô hại, ông Đ.Q.T (76 tuổi, ở Hải Phòng) không ngờ mình lại rơi vào tình trạng nguy kịch: sốc nhiễm trùng huyết và hoại tử toàn bộ vùng mông - đùi trái do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).

Mười ngày trước khi nhập viện, ông T. xuất hiện mụn nhọt ở mông trái. Những nốt mụn nhỏ nhanh chóng lan rộng, sưng tấy thành nhiều ổ áp xe. Người nhà mời nhân viên y tế đến trích rạch và tiêm kháng sinh tại nhà, song không rõ loại thuốc được sử dụng. Tình trạng không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm, vùng tổn thương lan rộng, sưng nề, chảy mủ, khiến ông sốt cao, khó thở và gần như không thể di chuyển.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân.

Khi nhập bệnh viện gần nhà, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn nặng nên lập tức được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: phù toàn thân, suy hô hấp phải thở oxy, vùng mông - đùi trái hoại tử rộng tới 20x30cm, chảy dịch mủ hôi, chỉ số albumin máu rất thấp, cơ thể suy kiệt. Các bác sĩ buộc phải sử dụng kháng sinh liều cao, kết hợp thuốc vận mạch và nhiều biện pháp hồi sức tích cực để duy trì sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: “Do mắc gout và đái tháo đường mạn tính nhiều năm, sức đề kháng của bệnh nhân giảm rõ rệt. Chỉ một vết mụn ngoài da cũng có thể trở thành ổ nhiễm trùng, lan rộng, thậm chí gây tử vong”. Sau khi được điều trị ổn định, bệnh nhân T. được chuyển đến khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành phẫu thuật cắt lọc vùng mô hoại tử. Các bác sĩ ghi nhận vùng mông trái có nhiều tổ chức giả mạc và hoại tử sâu. Sau 15 ngày điều trị tích cực, vùng tổn thương đã hồng trở lại, tiên lượng khả quan và có thể tiến hành vá da trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Huân, những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, bệnh nhân đái tháo đường, gout, xơ gan hay những người phải dùng corticoid kéo dài đều rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi có vết thương ngoài da, cần vệ sinh sát khuẩn đúng cách, theo dõi chặt chẽ và đến cơ sở y tế chuyên khoa nếu có dấu hiệu sưng đau, chảy mủ, sốt hoặc viêm lan rộng. Việc tự ý trích rạch, nặn bóp hay đắp các loại lá cây, thuốc lào, tro bếp… không những không giúp vết thương mau lành mà còn khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, gây áp xe và nhiễm trùng huyết nguy hiểm như trường hợp của bệnh nhân T.

Trong những trường hợp vết thương dính đất hoặc nghi bẩn, người dân cũng nên kiểm tra lại lịch tiêm vắc xin uốn ván. Nếu đã quá 5 - 10 năm kể từ mũi nhắc gần nhất, hoặc không nhớ rõ, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.

Bác sĩ Huân nhấn mạnh: “Đừng coi thường những tổn thương nhỏ trên da. Đôi khi, chính một nốt mụn hay vết trầy xước tưởng như không đáng kể lại là cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm trùng lan nhanh và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người có bệnh nền”.