Chia sẻ xúc động của ông Nguyễn Văn Nên khi rời TPHCM

TPO - Chia sẻ tại buổi lễ công bố quyết định điều động của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ: "Được đồng hành cùng Đảng bộ và phục vụ nhân dân thành phố là một cơ hội lớn mà tôi mãi khắc ghi...”.

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự buổi lễ còn có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, để tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, suốt thời gian qua đã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình giúp TPHCM có được diện mạo như hôm nay.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nghỉ hưu đang sinh sống tại thành phố.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào, đồng chí gần xa, các bậc lão thành, các chuyên gia, nhà khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, nhà doanh nghiệp, các bậc tu hành, bạn bè quốc tế… đã luôn sát cánh, đồng tâm, hiệp lực, động viên, hỗ trợ, chia sẻ giúp ông và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ.

Ông Nên nhìn nhận TPHCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, bằng chính tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Theo ông Nên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã cùng nhau trải qua một nhiệm kỳ không dễ dàng. Đại dịch COVID-19 gây nên những đau thương, mất mát, cùng với những tác động từ bên ngoài, biến động bên trong, từ những chuyện cũ phải xử lý dứt khoát, đến cuộc đổi mới mang tính cách mạng phải thực hiện ngay và luôn đã tạo áp lực chưa từng có.

Nhưng, chính trong khó khăn, thử thách, đã thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và người dân thành phố - những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ khiêm nhường mà tâm huyết, quả cảm, đơn giản, mộc mạc mà bao dung, nghĩa khí.

“Tôi đứng đây không phải để nói lời chia tay mà để tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí gần xa. TPHCM - nơi tôi đã sống, đã cống hiến, đã trăn trở từng ngày và được đồng hành cùng Đảng bộ, nhân dân, được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn mà tôi mãi khắc ghi”, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ các cấp đã hoàn thành trước thời gian quy định một tuần. Văn kiện và phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã được Bộ Chính trị thông qua, đang tập trung hoàn thiện. Cùng với đó, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 đều hoàn thành. Thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ và tương đối suôn sẻ. Những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ.