Chị Vừ Thị Mai Dinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu

Ngày 21/8, Tỉnh Đoàn Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lai Châu đã công bố Quyết định số 1538-QĐ/TWĐTN-CTĐ, ngày 12/8/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định công nhận chị Vừ Thị Mai Dinh giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh Đoàn Vừ Thị Mai Dinh.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu, chị Vừ Thị Mai Dinh là cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận chính trị; từng rèn luyện trong môi trường nghiêm khắc của lực lượng Công an nhân dân và trưởng thành từ phong trào Đoàn ở cơ sở. Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, chị Dinh đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện.

Ông Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn của chị Vừ Thị Mai Dinh. Trên cương vị mới, đề nghị chị Dinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm; gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cần tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Vừ Thị Mai Dinh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Vừ Thị Mai Dinh bày tỏ xúc động, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Chị Dinh hứa giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo toàn diện công tác Đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bồi dưỡng cán bộ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, góp phần xây dựng Lai Châu giàu đẹp, văn minh, hội nhập.

Trước đó, ngày 30/6, tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định thành lập Đảng bộ xã Bình Lư, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), anh Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.