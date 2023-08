Chi tiền tỷ xây nhà trưng bày sản phẩm rồi... đóng cửa

TPO - Nhà trưng bày sản phẩm làng nghề rèn Tây Phương Danh ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định được xây dựng nhằm góp phần phát triển làng nghề kết hợp với phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau vài năm đưa vào sử dụng công trình này luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" do không có sản phẩm trưng bày.

Theo tìm hiểu, công trình do phường Đập Đá làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng từ nguồn hỗ của tỉnh, thị xã, vốn đối ứng của địa phương và người dân đóng góp. Tuy nhiên, sau vài năm đưa vào hoạt động, đến nay nhà trưng bày gần như trong tình trạng "cửa đóng then cài", không có sản phẩm trưng bày. Ghi nhận của PV, ngoài bảng đề tên "Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề rèn Tây Phương Danh", cả một khuôn viên rộng được tường rào bao quanh, cỏ dại mọc đầy, một số hạng mục của công trình cũng bị hư hỏng. Bên trong nhà trưng bày bụi bặm, không bóng dáng một sản phẩm. Trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - cho hay, thời điểm xây dựng nhà trưng bày sản phẩm làng nghề rèn Tây Phương Danh thì nghề này còn hoạt động khá nhộn nhịp, đông đảo người dân làm nghề. Tuy nhiên, hiện nay nghề rèn tại đây gần như mai một dần. Một phần cũng vì lớp trẻ về sau không mấy ai theo nghề, chủ yếu kiếm công việc khác để làm. Theo lãnh đạo phường này, ngày xưa cả làng Tây Phương Danh đi đến đâu cũng nghe tiếng búa rèn, nhộn nhịp lắm, có gia đình làm ngày kiếm 2 chỉ vàng. Sau này, các địa phương khác sản xuất hàng loạt, mẫu mã đẹp mà giá thành lại thấp hơn. Trong khi đó, sản phẩm làng nghề của địa phương chủ yếu làm thủ công, cạnh tranh không kịp nên nhiều hộ phải bỏ nghề. "Trước đây địa phương có tới hơn 200 hộ làm nghề rèn, nhưng hiện tại người làm nghề còn rất ít, khoảng 60 hộ. Địa phương cũng đã vận động bà con cung cấp sản phẩm để trưng bày nhưng không mấy ai mặn mà", ông Tâm nói. Chủ tịch UBND phường Đập Đá Trương Minh Tâm cho hay, dự kiến trong năm 2023, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp thêm một số hạng mục của nhà trưng bày này, trong đó sẽ cho lát gạch lại mặt sân, vỉa hè xung quanh. Đặc biệt, sẽ tiếp tục tổ chức vận động người dân tham gia cung ứng sản phẩm để trưng bày, quảng bá sản phẩm truyền thống của địa phương. Cũng theo ông Tâm, công trình nhà trưng bày sản phẩm làng nghề rèn Tây Phương Danh được địa phương giao cho khu vực quản lý. Mọi năm, lễ giỗ tổ truyền thống của nghề rèn 12/2 âm lịch được địa phương tổ chức tại đây. Công trình cũng được tận dụng tổ chức các sinh hoạt cộng đồng khác của địa phương, do trụ sở khu vực chật chội. Theo người dân địa phương, nghề rèn ở Tây Phương Danh đã có khoảng 300 năm. Thời này nông nghiệp phát triển mạnh nên khắp nơi rất cần các loại nông cụ được làm bằng kim khí. Tương truyền cụ tổ của nghề là cụ Đào Giã Tượng đã mang nghề từ miền Bắc vào truyền thụ để làm kế sinh nhai cho bà con trong vùng. Nghề rèn duy trì và ngày càng phát triển, cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm, nhiều nhất là các nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Làng nghề rèn Tây Phương Danh đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận Làng nghề truyền thống.