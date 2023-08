Sau 2 giờ nhận tin báo, công an tìm lại được tài sản cho người nước ngoài bị mất tại sân ga

TPO - Ngày 4/8, ông Nguyễn Văn Đây - Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến trường hợp trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h ngày 1/8, anh Lee Han El (SN 2006, quốc tịch Hàn Quốc) ngồi đợi tàu tại phòng chờ của ga Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước). Khi đi lên tàu thì anh Lee Han El để quên 1 túi xách bên trong có tài sản và giấy tờ tùy thân.

Sau đó, anh Lee Han El quay lại để tìm nhưng không thấy, nên đã báo cơ quan công an.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tuy Phước và Công an thị trấn Diêu trì đã làm rõ người lấy ví nêu trên là ông Đ.K.V (49 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì).

Lực lượng công an đã thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả lại cho anh Lee Han El. Đồng thời, tạo điều kiện giúp anh này lưu trú và mua vé tàu để anh tiếp tục hành trình du lịch tại Việt Nam của mình.

Nhận được tài sản và sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an trong thời gian ở thị trấn Diêu Trì, anh Lee Han El rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đối với lực lượng công an. Trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết thêm, mới đây, sau khi biết sự việc, người thân của anh Lee Han El cũng đã có tin nhắn bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng công an, vì đã rất nhiệt tình, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.