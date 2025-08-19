Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ mới

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Chiều 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị kỳ chuyên đề về công tác cán bộ.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tp-b1.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình của Ban Thường Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết) và tờ trình về giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn trình bày tờ trình của Ban Thường Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và tờ trình về giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-b2.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn bỏ phiếu giới thiệu nhân sự

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu nhất trí với các tờ trình và tham gia bỏ phiếu giới thiệu theo quy định, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh ủy Lạng Sơn giao các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan trình cấp trên theo quy định.

Nguyễn Duy Chiến
