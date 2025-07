Chỉ định Bí thư, Chủ tịch 102 xã, phường ở Đắk Lắk mới

TPO - Sau sắp xếp, Đắk Lắk mới có 102 xã, phường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố danh sách Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND của 102 xã, phường.

Cụ thể, phường Buôn Ma Thuột: Ông Từ Thái Giang - Bí thư; Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch. Phường Tân Lập: Ông Vũ Văn Hưng - Bí thư; Chủ tịch - ông Trần Đức Nhật.

Phường Ea Kao: Ông Đặng Gia Duẩn - Bí thư; Chủ tịch - ông Lê Đại Thắng. Phường Tân An: Ông Nguyễn Đức Vinh - Bí thư; Chủ tịch - ông Phạm Trung Nghĩa.

Phường Thành Nhất: Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Đình Tâm. Phường Buôn Hồ: Bà H’Yim Kđoh - Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Ngọc Hùng.

Phường Cư Bao: Bà Phan Thị Trinh - Bí thư; Chủ tịch - ông Y Cing Mlô. Xã Hòa Phú: Ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Thế Hậu.

Xã Ea Kar: Ông Trần Quang Trung - Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Minh Chuyền. Xã Ea Drông: Ông Ngô Trung Hiếu - Bí thư; Chủ tịch - ông Phạm Tứ Nam.

Xã Ea Knốp: Bí thư - ông Mlô Bren; Chủ tịch- ông Lê Anh Vũ. Xã Ea Păl: Ông Lê Quảng Dương- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Tấn Lượng.

Xã Ea Ô: Bà H’Nan Byă- Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch- ông Nguyễn Thanh Bình. Xã Cư Yang: Ông Y Khuyết Niê- Bí thư; Chủ tịch- ông Trần Văn Đông.

Xã Cuôr Đăng: Ông Trần Đình Nhuận- Bí thư; Chủ tịch- ông Hoàng Viết Cát. Xã Quảng Phú: Ông Vũ Hồng Nhật- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Công Văn.

Xã Ea M’Đroh: Bà H’Giang Niê- Bí thư; Chủ tịch- bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Xã Cư M’Gar: Ông Nguyễn Thiên- Bí thư; Chủ tịch- ông Phan Xuân Lực.

Xã Ea Kiết: Ông Y Wal Mlô- Bí thư; Chủ tịch- ông Võ Sỹ Tùng. Xã Ea Tu: Ông Nguyễn Xuân Diện- Bí thư; Chủ tịch- bà Phan Thị Lý.

Xã Đray Bhăng: Ông Nghiêm Văn Chuẩn- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Phước Toàn. Xã Ea Ktur: Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu- Bí thư; Chủ tịch- ông Y Ngơn Niê.

Xã Ea Ning: Ông Trần Văn Quế- Bí thư; Chủ tịch- ông Chu Thanh Tấn. Xã Ea Wer: Bà Lại Thị Loan- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Hữu Truyền.

Xã Ea Nuôl: Ông Đặng Văn Bằng- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Duy Hoài. Xã Buôn Đôn: Ông Nguyễn Công Dũng- Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Cảnh Tùng.

Xã Ea Súp: Ông Đỗ Xuân Dũng- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Bá Bân. Xã Ea Bung: Bà Phạm Thủy Tiên- Bí thư; Chủ tịch- ông Đỗ Duy Toại.

Xã Ea Rốk: Ông Phạm Công- Bí thư; Chủ tịch- ông Phạm Khắc Dũng. Xã Ia R’vê: Ông Nguyễn Huy Tiến- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Văn Hoa.

Xã Ia Lốp: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Văn Hiếu. Xã Ea Na: Ông Đinh Thanh Tuấn- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Minh Đông.

Xã Krông Ana: Ông Nguyễn Minh Chí- Bí thư; Chủ tịch- ông Hoàng Minh Giám. Xã Dur Kmăl: Ông Y Nem Buôn Krông- Bí thư; Chủ tịch- ông Mai Văn Phương.

Xã Krông Năng: Ông Phạm Bá Thìn- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Hồng Văn. Xã Đliêya: Ông Y Bion Niê- Bí thư; Chủ tịch- ông Mai Quốc Doanh.

Xã Phú Xuân: Bà Nông Thị Thu- Bí thư; Chủ tịch- ông Phan Tiến Thành. Xã Tam Giang: Bà Dương Thị Len- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Ký Sự.

Xã Krông Pắc: Ông Trần Quốc Vĩnh- Bí thư; Chủ tịch- ông Lại Đức Đại. Xã Ea Knuếc: Bà Ngô Thị Minh Trinh- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Văn Hùng.

Xã Ea Phê: Ông Võ Phú Hùng- Bí thư; Chủ tịch- bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Xã Tân Tiến: Ông Trần Hải Đăng- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Anh Hùng.

Xã Ea Kly: Ông Nguyễn Văn Hoan- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Xuân Hưng. Xã Vụ Bổn: Ông Y Klốc Byă- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Huy Hoàng.

Xã Pơng Đrang: Ông Nguyễn Hải Đông- Bí thư; Chủ tịch- ông Phan Hoàng Lâm. Xã Krông Búk: Ông Hoàng Kiên Cường- Bí thư; Chủ tịch- ông Trần Quốc Tuấn.

Xã Cư Pơng: Ông Nguyễn Quang Hùng- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Thế Anh. Xã Cư Pui: Ông Lê Văn Long- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Duy Trung.

Xã Krông Bông: Bà H’Kim Rơ Chăm- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Ngọc Pháp. Xã Yang Mao: Ông Y Huấn Adrơng- Bí thư; Chủ tịch- ông Võ Tấn Trực.

Xã Dang Kang: Ông Vũ Xuân Triều- Bí thư; Chủ tịch- ông Y Thức Êban.

Xã Hòa Sơn: Ông Lâm Thanh Tùng- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Viết Trung. Xã Đắk Phơi: Ông Nay Y Phú- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Xuân Nam.

Xã Liên Sơn Lắk: Bà Đào Thị Thanh An- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Anh Tú. Xã Đắk Liêng: Ông Nguyễn Quang Dũng- Bí thư; Chủ tịch- ông Tô Tuấn Anh.

Xã Krông Nô: Bà H’Bình Rơ Yam- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Văn Huyên. Xã Nam Ka: Ông Y San Auyn- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Chí Luận.

Xã M'Đrắk: Ông Trần Hồng Vinh- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Đức Thảo. Xã Ea Riêng: Bà Phạm Thị Hải Yến- Bí thư; Chủ tịch- ông Phan Đức Thọ.

Xã Cư M’ta: Ông Y Ku Niê- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Ngọc Phúc. Xã Krông Á: Ông Hòa Quang Trường- Bí thư; Chủ tịch- ông Trần Mạnh Quân.

Xã Cư Prao: Ông Y Lốp Niê- Bí thư; Chủ tịch- ông Khương Văn Phong. Xã Ea Trang: Bà Hòa Thị Hằng- Bí thư; Chủ tịch- ông Y Chen Mlô.

Xã Ea Drăng: Bà Bùi Thị Hà Giang- Bí thư; Chủ tịch- ông Hoàng Viết Việt. Xã Ea Khal: Ông Nguyễn Văn Toàn- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Đức Thịnh.

Xã Ea Wy: Ông Nguyễn Đình Hoạt- Bí thư; Chủ tịch- ông Hà Hoàng Quỳnh. Xã Ea Hiao: Ông Nguyễn Hữu Trường- Bí thư; Chủ tịch- ông Phạm Văn Đảng.

Xã Ea H'Leo: Ông Phạm Văn Khôi- Bí thư; Chủ tịch- ông Y Thắng Êban. Phường Phú Yên; Ông Trần Xuân Túc- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Xuân Cảnh.

Phường Xuân Đài; Ông Hồ Hồng Nam-Bí thư; Chủ tịch- ông Phạm Văn Nguyên. Phường Sông Cầu: Ông Trần Công Hoan- Bí thư; Chủ tịch- Võ Ngọc Thạch.

Phường Bình Kiến: Ông Nguyễn Lê Vi- Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Quốc Thắng. Phường Tuy Hòa: Ông Đào Bảo Minh- Bí thư; Chủ tịch - ông Nguyễn Công Thành.

Phường Hòa Hiệp: Ông Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang. Phường Đông Hòa: Ông Lê Văn Thìn- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Mỹ Phong.

Xã Phú Mỡ: Ông Bùi Văn Cường- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Duy Tính. Xã Xuân Lãnh: Ông Trần Quốc Huy- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Anh Tuấn.

Xã Xuân Lộc: Ông Trần Xuân Đạt- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Đông Quân. Xã Xuân Cảnh: Ông Phan Trần Vạn- Bí thư; Chủ tịch- ông Bùi Ngọc Tâm.

Xã Xuân Thọ: Ông Lê Minh Thơ- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Hải Thành. Xã Đồng Xuân: Ông Nguyễn Trung Tâm- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Tuấn Ân.

Xã Xuân Phước: Ông Đặng Văn Trọng- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Xã Tây Sơn: Ông Tô Phương Bắc- Bí thư; Chủ tịch- ông Trần Minh Thân.

Xã Suối Trại: Ông Nguyễn Đình An- Bí thư; Chủ tịch- ông Sô Đa. Xã Sơn Hòa: Ông Nay Y Blung- Bí thư; Chủ tịch- ông Sô Minh Chiến.

Xã Đức Bình: Ông Nguyễn Hồng Phong- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Bá Quang. Xã Vân Hòa: Ông Lê Văn Quy- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Minh Hoài.

Xã Tuy An Tây: Bà Nguyễn Thị Hoài My- Bí thư; Chủ tịch- ông Phạm Quang Phi. Xã Tuy An Bắc: Ông Nguyễn Thanh Liêm- Bí thư; Chủ tịch- ông Huỳnh Ngọc Hân.

Xã Tuy An Đông: Bà Đặng Thị Hồng Nga- Bí thư; Chủ tịch- ông Trần Văn Biên. Xã Tuy An Nam: Ông Ngô Tấn Lang- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Văn Hoàng.

Xã Ô Loan: Ông Nguyễn Văn Tĩnh Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Hùng Dũng. Xã Hòa Xuân: Ông Đặng Hồng Lĩnh- Bí thư; Chủ tịch- ông Hoàng Anh Tuấn.

Xã Hòa Thịnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thái- Bí thư; Chủ tịch- ông Lê Chí Hoại. Xã Hòa Mỹ: Ông Nguyễn Hữu Thuận- Bí thư; Chủ tịch- bà Lê Thị Hoài Vinh.

Xã Tây Hòa: Ông Phan Xuân Hạnh- Bí Thư; Chủ tịch- ông Lê Văn Mười. Xã Phú Hòa 1: Bà Huỳnh Thị Son- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Trường Thi.

Xã Phú Hòa 2: Ông Cao Anh Sơn- Bí thư; Chủ tịch- ông Trương Thanh Cường. Xã Sơn Thành: Ông Trương Ngọc Hoàng- Bí thư; Chủ tịch- ông Võ Bá Đạt.

Xã Ea Ly: Ông Nguyễn Văn Thành- Bí thư; Chủ tịch- ông Nay Y Tôn. Xã Ea Bá: Ông Nguyễn Hoài Vũ - Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Phúc Thành. Xã Sông Hinh: Ông Lơ Mô Tu- Bí thư; Chủ tịch- ông Nguyễn Chí Hiền.