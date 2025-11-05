Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Chị đẹp" Lynk Lee hạnh phúc trong tình yêu, danh tính "nửa kia" gây tò mò

Như Quỳnh

HHTO - "Chị đẹp" Lynk Lee vừa khoe đoạn clip đi du lịch cùng người thương khiến fan đứng ngồi không yên.

Tối 4/11, Lynk Lee bất ngờ đăng một đoạn clip trên nền tảng TikTok với dòng chú thích: "Dạo gần đây tôi có nghe một tin đồn". Trong đó, Lynk Lee ghép những khoảnh khắc đi du lịch, đi dạo phố gần gũi cùng một người giấu mặt tại Hàn Quốc. Nền nhạc được sử dụng là ca khúc Nắng Ấm Trong Tim với những giai điệu vui tươi, tràn đầy sự yêu đời.

Lynk Lee﻿ khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nửa kia. Nguồn clip: TikTok @lynk_lee

Động thái này của Lynk Lee được netizen cho là bắt nguồn từ những đồn đoán vài ngày trước, khi "Chị đẹp" Hà Kino trả lời một bình luận của fan, tiết lộ về "người Hà Kino thương nhất cuộc đời này, trân trọng nhất cuộc đời này". Lúc đó, netizen nhanh chóng réo tên Lynk Lee, bởi gần đây cả hai thường xuyên tương tác thân thiết, "đu trend" TikTok, xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện.

Lynk Lee và Hà Kino﻿ thân thiết sau khi cùng tham gia Chị Đẹp mùa 1.
Dù cho biết bị Hà Kino "quay lén" nhưng Lynk Lee vẫn chủ động đăng đoạn clip cover nhạc.

Đến hiện tại, khi xâu chuỗi cùng đoạn clip của Lynk Lee, một bộ phận khán giả dựa vào vóc dáng cao, kiểu tóc ngắn (vì đã bị che mặt) dự đoán "nửa kia" của "Chị đẹp" có thể là Hà Kino. Bên cạnh đó, cũng cho ý kiến phủ nhận vì thoạt đầu nhìn có nét hao hao Hà Kino nhưng soi kỹ góc mặt, bờ vai, hình xăm thì không giống.

573390825-1377194313767912-8405830937744731397-n.jpg

Giữa lúc netizen đang chia phe bàn tán rôm rả để tìm danh tính "người bí ẩn", Hà Kino cũng hào hứng hỏi thăm: "Đồn gì vậy người ơi?" và được Lynk Lee nhấn thả tim. Còn Á hậu 2 Miss International Queen Vietnam 2024 Nguyễn Tường San để lại lời khen ẩn ý: "Dễ thương thế bố mẹ 3 đứa nhỏ".

Sau khoảng 5 giờ đăng tải, đoạn clip ra mắt người thương của Lynk Lee thu hút hơn 700K lượt xem, 30K lượt thả tim và hàng trăm bình luận. Trước sự tò mò của fan, Lynk Lee một lần nữa lên tiếng, khẳng định người trong hình không phải Hà Kino.

cover-43.jpg

Ngoài ra, nhiều fan lâu năm bật mí Lynk Lee đã có mối tình nhiều năm cùng một người khác nhưng giữ kín tiếng. Người hâm mộ cũng dành nhiều lời chúc cho Lynk Lee khi tìm được bến đỗ.

1464.jpg
Như Quỳnh
#Lynk Lee #Hà Kino #người nổi tiếng #người yêu Lynk Lee

