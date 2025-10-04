Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Check-list hoạt động vui chơi ấn tượng cho mùa Tết Trung thu tại TP.HCM

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Trung thu 2025 sắp cận kề khiến nhiều Gen Z không khỏi hào hứng với vô vàn hoạt động thú vị và sáng tạo, từ workshop làm lồng đèn đến xem xiếc hay tham quan triển lãm lồng đèn Trung thu xưa, tất cả hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các teen trong dịp lễ này.

Hằng năm, Tết Trung thu luôn là dịp để mọi người quây quần bên người thân, bạn bè trong không gian ấm cúng từ ánh sáng của trăng và những chiếc đèn lồng phá cỗ. Năm nay có lẽ sẽ còn đáng nhớ hơn khi hàng loạt các hoạt động thú vị "đỉnh nóc" được tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu này đảm bảo sẽ khiến các teen "rất mê":

“Khéo tay, hay làm” cùng workshop làm lồng đèn

Nếu teen là một tín đồ yêu handmade, thích sự tỉ mỉ thì workshop làm lồng đèn chính là hoạt động vô cùng thích hợp trong dịp lễ này. Một ngày hóa thân thành một “nghệ nhân”, tìm hiểu cách để làm ra một chiếc lồng đèn, các teen sẽ được trổ tài thể hiện trình độ “khéo tay - hay làm" của mình để làm ra chiếc lồng đèn mang đậm phong cách cá nhân, nghe thôi mà đã thấy hào hứng rồi!

Trong thời gian gần đây, bên cạnh giấy kiếng đỏ quen thuộc trong quy trình làm ra những chiếc đèn ông sao thì các workshop cũng đã sáng tạo ra những chất liệu mới như hoa tươi, giấy dó, mosaic,... tha hồ để làm ra những chiếc đèn xinh xắn.

vuon-thom-mui-nang.jpg
Ảnh: Vườn thơm mùi nắng.
hoa-do.jpg
Ảnh: HỌA DÓ.

Trở về tuổi thơ với vở xiếc Đêm hội Trăng rằm

Khi nghĩ đến Trung thu, chắc hẳn hình ảnh chú Cuội và chị Hằng đều bất chợt hiện lên, ngập tràn trong tâm trí mỗi người, đặc biệt là trẻ em. Ngày Tết Đoàn viên này đã khắc sâu trong mỗi chúng ta những kỷ niệm về tuổi thơ, về hình bóng của những đứa trẻ cầm chiếc đèn lồng vừa được mẹ thưởng chạy đi thắp sáng khắp các ngõ ngách phố phường, làng quê. Để “vẽ” thêm không gian cho những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, teen có thể đặt vé đi xem xiếc ở công viên Gia Định cùng người “thương” của mình trong dịp lễ này.

z7028114110011-1e0538ffbba7101d0e37ea8426b4ad3f-b64a772e0b-7778.jpg
Ảnh: Rạp xiếc TP.Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 27/9 đến 12/10, vở xiếc “Đêm hội Trăng rằm” những ngày qua đã thu hút rất nhiều teen đến để trải nghiệm. Vở kịch như một lễ hội lung linh kết hợp âm nhạc vui nhộn khiến địa điểm này trở thành không gian huyền ảo giữa lòng thành phố. Các tiết mục múa lân mai hoa thung, múa dưới ánh trăng, hóa thân chú Cuội và chị Hằng, lắc vòng, ảo thuật, xiếc patin, quay đĩa, quay thảm… đều được các diễn viên dày công tập luyện để đem đến những màn trình diễn vô cùng ấn tượng cho khán giả.

Tham quan triển lãm lồng đèn Trung thu xưa

Những ngày này, triển lãm “Ngựa trời gắp lửa - Thắp lửa ký ức” được tổ chức tại không gian cổ kính của Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TP.HCM), đang là một trong những địa điểm “hot” khiến rất nhiều teen phải “lùng sục” tìm đến để trải nghiệm.

image.jpg
Ảnh: Anh Nhàn - Ngọc Kim (Báo Tiền Phong)

Không gian bên trong đình được trưng bày và sắp đặt hơn 40 chiếc lồng đèn cổ, gồm nhiều hình mẫu như: rồng, châu chấu, bọ ngựa, cá chép,.. Mỗi chiếc đèn, mỗi dáng hình con vật đều được các nghệ nhân tỉ mỉ phục dựng, bên trong đó đều gói gọn một câu chuyện riêng, những nét đẹp văn hóa xưa.

the-momentous-life.jpg
Ảnh: The Momentous Life.

Triển lãm diễn ra vào 14h-20h30 mỗi ngày kéo dài đến hết 12/10, giá vé 95k/người cho ngày thường và 105k/người cho ngày cuối tuần, mỗi lượt đón tiếp kéo dài 35 phút. Khi tham quan, teen có thể thoải mái chụp hình, nghe thuyết minh thưởng thức các loại bánh Trung thu và trà nóng.

z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Lồng đèn #Triển lãm lồng đèn #Rạp xiếc #Đêm hội trăng rằm #Teen #Tết Trung thu #hoạt động vui chơi

