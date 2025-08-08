Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cháy nhà ở TPHCM, 3 người kịp thoát chạy

Khi lửa bùng cháy có 3 người trong nhà, họ leo sang ban công nhà hàng xóm thoát nạn.

Ngày 8-8, một đám cháy đã xảy ra tại căn nhà ở đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP HCM.

Hơn 2 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 2 tầng, rộng 152 m2 ở địa chỉ 920/23 đường Quang Trung. Lúc này có 3 người trong nhà tìm cách thoát qua ban công nhà hàng xóm. Đồng thời hô hoán nhờ dập lửa.

anh-chup-man-hinh-2025-08-08-luc-132520.png
Công an cắt cửa sắt tiếp cận hiện trường.

Hàng xóm phát hiện đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu xác định hư hỏng 2 xe máy, 4 xe đạp và một số vật dụng khác. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Người Lao động
#cháy nhà TP HCM #đám cháy quận Thông Tây Hội #thoát hiểm qua ban công #cứu hộ chữa cháy TP HCM #nguyên nhân cháy nhà #phòng cháy chữa cháy TP HCM #dập lửa đám cháy nhà #thiệt hại cháy nhà #cứu nạn trong đám cháy #quản lý an toàn phòng cháy

