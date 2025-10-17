Cháy nhà lúc nửa đêm, một người tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Rạng sáng 17/10, một vụ cháy nhà dân tại tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha, TPHCM khiến một người tử vong.

Cụ thể vào 0h30 ngày 17/10, đã xảy ra đám cháy tại góc nhà dựng tạm của người dân tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha.

Người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng và cùng lực lượng công an, an ninh cơ sở xã Châu Pha triển khai dập tắt đám cháy.

z7126223906124-3a92babc7896c05f582b6ac098388086.jpg

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC07, Đội CC&CNCH khu vực 25, công an TPHCM điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tiếp tục dập tàn lửa cho các khu vực xung quanh, ngăn chặn cháy lan sang khu vực nhà dân các bên xung quanh (diện tích cháy nhà dựng tạm 20 m2). Tuy nhiên, vụ cháy khiến nạn nhân L.T.P (SN 1988, quê TP. Cần Thơ) thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng liên quan điều tra làm rõ thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy.

An Nhiên
