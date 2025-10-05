Chảy máu miệng: Dấu hiệu tưởng nhẹ nhưng không nên xem thường

TPO - Chảy máu trong miệng là hiện tượng nhiều người từng gặp khi chải răng, dùng chỉ nha khoa hoặc ăn nhai. Dù phần lớn không nguy hiểm, song đây đôi khi là tín hiệu cảnh báo bệnh lí răng miệng hoặc rối loạn sức khỏe toàn thân. Các bác sĩ khuyến cáo, việc nhận biết đúng nguyên nhân và xử trí kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hương, Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Bạch Mai, chảy máu miệng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp nhất là viêm lợi và viêm nha chu. “Khi vi khuẩn tích tụ quanh đường viền lợi, lợi sẽ sưng đỏ, mềm, dễ chảy máu, hơi thở có mùi khó chịu. Nếu không được điều trị sớm, tình trạng có thể dẫn đến tụt lợi, lộ chân răng và răng lung lay”, bác sĩ Hương cho biết.

Không ít trường hợp chảy máu miệng xuất phát từ thói quen vệ sinh răng miệng sai cách. Nhiều người chải răng quá mạnh, dùng bàn chải lông cứng hoặc chỉ nha khoa không đúng kỹ thuật, khiến lợi bị tổn thương. Một số còn dùng tăm hoặc vật cứng để xỉa răng, càng làm niêm mạc miệng dễ viêm loét, chảy máu.

Cùng với đó, việc đeo hàm giả không vừa vặn – quá chật hoặc lỏng – cũng khiến lợi bị cọ xát, loét và chảy máu. Khi gặp tình trạng này, người bệnh nên đến nha sĩ để điều chỉnh hoặc làm lại hàm phù hợp.

Cần khám răng miệng định kì

Theo bác sĩ Hương, tình trạng chảy máu miệng có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, nguyên nhân thường do thay răng, chỉnh nha, chấn thương thể thao hoặc vệ sinh răng chưa đúng. Ở người trưởng thành và cao tuổi, nguyên nhân đa dạng hơn – từ bệnh lí răng miệng, tác dụng phụ thuốc, sức khỏe toàn thân suy giảm đến tụt lợi do lão hóa.

Thiếu vitamin C, vitamin K, thay đổi nội tiết (đặc biệt ở phụ nữ mang thai) hay rối loạn tiểu cầu đều có thể khiến lợi dễ chảy máu. Ngoài ra, người mắc các bệnh lí mạn tính như tiểu đường, suy gan, bạch cầu, HIV/AIDS, tăng huyết áp hoặc rối loạn đông máu cũng có nguy cơ cao. Việc sử dụng thuốc chống đông máu như aspirin, warfarin càng làm tăng khả năng chảy máu.

Cách xử trí an toàn tại nhà

Trong các trường hợp nhẹ, có thể xử trí tạm thời bằng cách ấn nhẹ gạc sạch lên vùng chảy máu, súc miệng bằng nước muối ấm hoặc nước lạnh để giảm viêm. Người bệnh nên tránh ăn đồ cay, nóng; chọn thực phẩm mềm, mát và có thể chườm đá ngoài má để giảm sưng đau.

“Điều quan trọng là phải vệ sinh răng miệng đúng cách, dùng bàn chải lông mềm, chải nhẹ nhàng và kết hợp chỉ nha khoa đúng kĩ thuật. Nếu chảy máu kéo dài, kèm sưng, đau, sốt hoặc răng lung lay, cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra”, bác sĩ Nguyễn Thanh Hương khuyến cáo.

Điều trị chuyên khoa và phòng ngừa lâu dài

Trong điều trị chuyên sâu, bác sĩ sẽ tiến hành làm sạch cao răng, mảng bám, cạo vôi, nạo gốc răng hoặc áp dụng công nghệ laser để giảm viêm, thúc đẩy lành thương. Các trường hợp viêm cấp có thể được chỉ định dùng thuốc kháng sinh, dung dịch súc miệng kháng khuẩn. Với ca chảy máu không kiểm soát, bác sĩ sẽ can thiệp bằng khâu, thuốc cầm máu hoặc xử trí phẫu thuật tại chỗ.

Để phòng ngừa, người dân nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày bằng bàn chải lông mềm, kem chứa fluoride; sử dụng chỉ nha khoa đúng kỹ thuật, súc miệng kháng khuẩn; khám nha sĩ định kì 6 tháng/lần để phát hiện sớm bệnh lí răng lợi.

“Chảy máu miệng không chỉ là phiền toái nhỏ trong sinh hoạt mà có thể là tín hiệu cảnh báo bệnh lí tiềm ẩn. Việc giữ vệ sinh răng miệng đúng cách, khám định kì và xử trí sớm là chìa khóa bảo vệ sức khỏe răng miệng và toàn thân”, bác sĩ Hương nhấn mạnh.