Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu vận hành mô hình bệnh viện thông minh

TPO - Việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử tại Bệnh viện Bạch Mai giúp tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tăng tính minh bạch, an toàn dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị theo thời gian thực.

Ngày 4/10 Bệnh viện Bạch Mai chính thức công bố triển khai Hệ thống quản trị bệnh viện thông minh toàn trình không giấy tờ cùng ứng dụng Bach Mai Care tích hợp xác thực và kí số qua VNeID. Đây được coi là bước đi chiến lược, vừa nâng cao trải nghiệm người bệnh, vừa tạo nền tảng cho Hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Trải qua hơn một thế kỉ xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai hiện là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, trung tâm y học tuyến cao nhất đồng thời là cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu Việt Nam. Ngày 4/10, bệnh viện vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ - sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ và dấu mốc khẳng định sự phát triển toàn diện của đơn vị trong thời gian qua.

Từ bệnh án điện tử toàn trình đến ứng dụng Bach Mai Care và nghiên cứu AI trong chẩn đoán ung thư, Bệnh viện Bạch Mai đang trở thành hình mẫu chuyển đổi số của ngành y tế, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, công bằng và hiệu quả. Người bệnh có thể chủ động đăng kí, tra cứu thông tin, thanh toán nhanh gọn qua kiosk y tế thông minh hoặc không dùng tiền mặt ngay tại giường bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử giúp tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tăng tính minh bạch, an toàn dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị theo thời gian thực. Đây cũng là một trong sáu trụ cột chiến lược mà Bệnh viện xác định để định hình tương lai, bên cạnh: ghép đa tạng, phẫu thuật robot, tế bào gốc, gen trị liệu và ứng dụng in 3D trong y tế.

“Chuyển đổi số y tế gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị tiên phong triển khai, nhận được sự đồng hành của lực lượng Bộ Công an trong quá trình xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử. “Chúng tôi không chỉ hướng tới mô hình bệnh viện thông minh hàng đầu Việt Nam mà còn đặt mục tiêu vươn tầm khu vực và quốc tế”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tổ chức lễ khai giảng năm học 2025–2026. Đây là khóa sinh viên đầu tiên được học tập trong môi trường quản trị số toàn trình, từ nộp hồ sơ, quản lí đào tạo, thi cử đến cấp văn bằng. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai, đào tạo đa ngành, chất lượng quốc tế, trực thuộc bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

Trong năm học vừa qua, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và Khá đạt gần 60%, nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đạt giải cao tại các hội thi kĩ năng nghề và giảng viên đoạt giải Nhất tại Hội thi Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Năm nay, hơn 1.300 tân sinh viên chính thức nhập học, khẳng định uy tín đào tạo và sức hút của mái trường gắn liền với Bệnh viện Bạch Mai.

Với định hướng “Bệnh viện thông minh - Trường học thông minh”, Bệnh viện Bạch Mai kì vọng kiến tạo thế hệ thầy thuốc 4.0: vừa giỏi chuyên môn, vừa làm chủ công nghệ, sẵn sàng hội nhập cùng xu thế y tế toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 72-NQ/TW về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đã xác định rõ y tế thông minh, bệnh án điện tử, trung tâm dữ liệu y tế quốc gia, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị là con đường tất yếu để hiện đại hóa ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, Bệnh viện Bạch Mai với việc tiên phong triển khai bệnh án điện tử toàn trình, phát triển ứng dụng Bach Mai Care, nghiên cứu AI phát hiện sớm ung thư phổi, cùng hệ thống quản trị bệnh viện - trường học thông minh, đã trở thành hiện thân sống động của tinh thần hai nghị quyết.

“Bạch Mai không chỉ đổi mới chính mình, mà còn mở ra con đường cho toàn ngành y tế Việt Nam tiến tới hiện đại, nhân văn và hội nhập”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhận định.