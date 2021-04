'Chặt chém' bệnh nhân trên… giường bệnh

TPO - Một ca tiểu phẫu cắt bao quy đầu làm dịch vụ ở bệnh viện công chỉ mất 2 triệu đồng nhưng nhiều bệnh nhân phải mất cả chục triệu khi đến điều trị tại phòng khám tư.

Báo Tiền Phong ngày 20/4 nhận được đơn kêu cứu của bệnh nhân N.V.T., 27 tuổi, ngụ ở quận 8, TPHCM, làm nghề vận chuyển, về việc bị phòng khám Phòng khám Chuyên khoa Nam học ở đường Phạm Hữu Chí, quận 5, TPHCM chặt chém khi đến đây khám bệnh

Trình bày với phóng viên Tiền Phong, nam shipper cho biết, do bị ngứa bộ phận dương vật nên nên ngày 13/4 anh T. đến gặp bác sĩ ở Phòng khám Chuyên khoa Nam học để thăm khám. Theo anh T. khi đến phòng khám, anh được một phụ nữ không mang bảng tên tự xưng là bác sĩ thăm khám. Khi nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra, vị bác sĩ này cho biết anh T. bị hẹp bao quy đầu phải tiểu phẫu ngay nếu không sẽ bị viêm nhiễm nặng.

“Nữ bác sĩ tư vấn cho tôi 3 phương pháp phẫu thuật gồm cắt bao quy đầu của Việt Nam, Hàn Quốc nhưng nói 2 phương pháp này đau, nguy cơ nhiễm trùng cao phương pháp thứ 3 là của Mỹ có giá gần 20 triệu và đang được giảm chỉ còn 9,8 triệu đồng, phương pháp này an toàn, ít đau" - nam bệnh nhân cho biết. Do sợ đau và sợ bị nhiễm trùng như lời bác sĩ nói nên anh T. đành chấp nhận thực hiện phương pháp của Mỹ. Chi phí phẫu thuật cộng thêm các chi phí thuốc và xét nghiệm lên tới hơn 12.6 triệu đồng. Tuy nhiên, do không mang đủ tiền, anh T. phải gọi điện vay mượn thêm 6,5 triệu đồng mới đủ để đóng cho phòng khám.

Theo anh T. khi họ tiến hành gây tê xong thì người trực tiếp mổ cho anh không phải là nữ bác sĩ tự xưng ban đầu đã khám cho anh mà một người khác phẫu thuật. “Tôi thấy một người đàn ông nước ngoài đẩy cửa bước vào thực hiện phẫu thuật. Tôi tá hỏa vì không biết ông ta là ai. Ông ta không khám, không tư vấn nhưng lại phẫu thuật nên tôi cố gặng hỏi nhưng không biết thông tin. Quan sát kỹ những người có mặt trong phòng mổ tôi mới phát hiện không ai trong số họ mang bảng tên, tôi hoang mang vì chẳng biết họ có thực sự là bác sĩ hay không nhưng lúc này họ đã bắt đầu phẫu thuật nên tôi không còn cách nào thoát ra được"- nam shipper kể lại.

"Chặt chém" vô tội vạ!

Chi phí ca tiểu phẫu cắt bao quy đầu cho nam bệnh nhân được phòng khám này lấy giá 12,6 triệu đồng bao gồm chi phí xét nghiệm, thăm khám, tiểu phẫu. Thấy giá quá cao, anh T. lên mạng tìm hiểu thì các bệnh viện công tiểu phẫu dịch vụ cũng chỉ 2 triệu đồng. "Tôi đã bị phòng khám chặt chém, móc túi mà không biết”- anh T. trình bày.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của Tiền Phong, theo quy định của Luật khám chữa bệnh, tất cả phòng khám phải niêm yết giá công khai tại nơi người bệnh dễ nhìn. Tuy nhiên, Phòng khám Chuyên khoa Nam học không niêm yết giá. Để đánh lừa người thiếu hiểu biết, phòng khám này đưa ra một bảng báo giá chi phí phẫu thuật cắt bao quy đầu có mức giá 19,6 triệu đồng, giảm 50% còn lại 9,8 triệu đồng. Bác sĩ của phòng khám này nói đây là giá đã được Sở Y tế TPHCM phê duyệt. Nhưng hoàn toàn không có dấu mộc, chữ ký của cơ quan quản lý cũng như của phòng khám.

Ngoài ra, trong bảng báo giá mà phòng khám này đưa ra về phẫu thuật cắt bao quy đầu có 3 loại: loại thủ thuật thẩm mỹ ít chảy máu của Việt Nam giá 7,8 triệu đồng; loại của Hàn Quốc giá 13,6 triệu đồng và thủ thuật của Mỹ giá 19,6 triệu đồng. Tất cả báo giá mà phòng khám này cho rằng là giá niêm yết đều không có dấu mộc và Sở Y tế TPHCM cũng không phê duyệt giá này.

Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng khám Chuyên khoa Nam học TPHCM xác nhận có bệnh nhân N.V.T đến cắt bao quy đầu ngày 13/4 nhưng khẳng định bác sĩ người nước ngoài thủ thuật cho bệnh nhân không phải là “người Trung Quốc”?!. Đại diện phòng khám cũng cho rằng mức giá bệnh nhân chi trả cho cuộc phẫu thuật đã được Sở Y tế TPHCM phê duyệt và niêm yết tại phòng khám. Tuy nhiên, theo tìm hiểm của Tiền Phong không có bảng giá nào được niêm yết tại đây. Ngoài ra, khi yêu cầu cho xem bảng giá được sở Y tế TPHCM phê duyệt cũng không có.

Riêng các gói cắt bao quy đầu của Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ mà trong báo giá mà bác sĩ phòng khám đưa ra tư vấn cho người bệnh, đại diện Phòng khám Chuyên khoa Nam học TPHCM khẳng định “phòng khám không có các gói dịch vụ này như bệnh nhân phản ánh".

Trước thông tin mà phóng viên cung cấp, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ yêu cầu thanh tra vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nếu có hành vi chặt chém người bệnh tại phòng khám này.

Nhức nhối hành nghề “chui” Tình trạng hành nghề chui diễn ra tràn lan ở TPHCM. Theo đó, Công ty TNHH dịch vụ JP Nguyễn Khoa ở 33 đường số 2, khu dân cư Sadeco Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM vừa bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 128 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 3 tháng. Trước đó, khi kiểm tra công ty này sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam ở 29 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, TPHCM cũng bị sở Y tế TPHCM phạt gần 145 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do hoạt động không có giấy phép khám chữa bệnh. Ngoài ra, nơi đây không niêm yết giá, bác sĩ không đeo biển tên và quảng cáo khi chưa được cấp phép….