Cháy rừng, bỏng nặng khi đốt ong lấy mật

TPO - Bệnh viện T.Ư Huế vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng khi đốt ong lấy mật gây cháy rừng.

Chiều 1/5, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa xác định nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện, làm nhiều diện tích rừng bị thiệt hại và gây bỏng nặng cho một người dân.

Trước đó, tại vùng rừng xã Sơn Thủy (huyện A Lưới) xảy ra cháy. Hạt Kiểm lâm huyện đã huy động 120 người là nhân viên kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, cán bộ địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia chữa cháy. Diện tích rừng bị thiệt hại ước khoảng 1,5 ha.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.C (thường trú tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) có hành vi sử dụng lửa để khai thác mật ong dẫn đến cháy rừng.

Ông C. cũng bị bỏng do cháy rừng. Sau đó, lực lượng địa phương đã đưa nạn nhân C. đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Tuy nhiên, do tình trạng bỏng chuyển biến nặng, nên ông C. được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.