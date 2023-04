Nắng nóng gay gắt, Huế cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng, hỏa hoạn trong khu dân cư

TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng, cháy nổ trong khu vực dân cư, chợ và những nguy hiểm đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là người già, trẻ em... do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diễn ra diện rộng trên địa bàn.

Ngày 20/4, tại TT-Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt gây nhiều ảnh hưởng cho đời sống, sinh hoạt. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiệt độ trong đợt nắng nóng này ở vùng đồng bằng, trung du, ven biển tỉnh TT-Huế ở mức cao.

Cụ thể, nhiệt độ thành phố Huế từ 37 đến 39 độ C, huyện A Lưới 35 đến 37 độ C. Có nơi, nền nhiệt lên rất cao như huyện miền núi Nam Đông, từ 38 đến 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 38 đến 43%.

Ban PCTT&TKCN cảnh báo, trong 72 giờ đến 120 giờ tới, trên địa bàn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt; sau đó nắng nóng có cường độ giảm dần.

Dự báo tác động của nắng nóng, trên địa bàn vào buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có thể trạng yếu. Cơ quan chức năng khuyến cáo, đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 15h30.

Các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng; cháy nổ trong khu dân cư và các chợ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tiếp còn gây nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các vùng cửa sông có ảnh hưởng của chế độ thủy triều và thiếu hụt nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ban PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng đưa ra thông báo cấp dự báo cháy rừng đối với huyện A Lưới là cấp 3 (cấp nguy hiểm), huyện Nam Đông: cấp 4 (cấp rất nguy hiểm), các nơi khác trong tỉnh ở cấp 2.