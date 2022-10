Cháy lớn tại cửa hàng ngũ kim nằm cạnh ngân hàng ở Huế

TPO - Cửa hàng ngũ kim nằm cạnh văn phòng giao dịch của một ngân hàng và phòng tập gym tại Huế bất ngờ bốc cháy lúc nửa đêm gây nhiều thiệt hại về tài sản, rất may không có thương vong về người.

Sáng 19/10, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng hiện tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng ngũ kim Hữu Dũng (đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế).

Cửa hàng ngũ kim do ông Trần Văn Kinh (SN 1971, ngụ phường Thuận An) làm chủ, nằm giữa văn phòng giao dịch của một ngân hàng và một cơ sở tập thể hình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối 18/10, lửa bùng phát từ góc trái sát cửa ra vào của cửa hàng Hữu Dũng rồi nhanh chóng lan rộng.

Thời điểm này, trên đường đi làm nhiệm vụ xử lý tai nạn giao thông trở về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận An phát hiện hỏa hoạn nên nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm cách chữa cháy và thông báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) Công an tỉnh TT-Huế.

Công an phường Thuận An đã huy động thiết bị chữa cháy của các cơ sở xung quanh phối hợp cùng người dân nỗ lực dập lửa, tìm cách khống chế đám cháy, tránh để lửa lan sang các cơ sở bên cạnh bên.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh TT-Huế sử dụng 4 xe chữa cháy chuyên dụng và huy động các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy.

Trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành giăng dây giới hạn, cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra, thống kê thiệt hại. Vụ cháy làm hầu hết các loại hàng hóa, thiết bị điện, điện cơ… bị thiêu rụi, hư hỏng. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng không có người.