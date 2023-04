Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, có nơi trên 40 độ C

TPO - Dự báo hôm nay (20/4), nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đồng thời mở rộng phạm vi ở Đông Bắc Bộ. Các khu vực khác trời nắng, ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hôm qua (19/4), nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 42.4 độ C, Sông Mã và Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40.3 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40.7 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày mai khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng ở Đông Bắc Bộ kéo dài đến 22/4, từ 23/4 nắng nóng dịu dần. Ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến hết 23/4, từ 24/4 nắng nóng dịu dần.

Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.