Điều đặc biệt trong đợt nắng nóng ở miền Bắc

TPO - Nếu như Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt những ngày qua, riêng Sơn La xuất hiện nắng nóng kỷ lục thì khu vực Đông Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn nhiều, còn ở Hải Phòng – Quảng Ninh nhiệt độ cao nhất chỉ 29-31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt từ ngày 18/4.

Trưa nay (20/4), khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như Tương Dương (Nghệ An) 39.4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.8 độ, Đà Nẵng 39.0 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.9 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.6 độ.

Đặc biệt, trong hai ngày 18-19/4, nhiều nơi ghi nhận trên 40 độ như Sông Mã và Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40.3 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40.7 độ C.

Đáng lưu ý, Sơn La trở thành nơi nóng nhất trong đợt nắng nóng này với nhiệt độ cao nhất thường xuyên trên 42 độ. Trưa ngày 18/4, khu vực này ghi nhận nhiệt độ 42,8 độ, một kỷ lục nhiệt độ trong tháng 4 tại Sơn La. Nắng nóng ở khu vực này có thể kéo dài hết ngày 23/4. Từ 24/4, nắng nóng giảm dần.

Dự báo trong hai ngày 21-22/4, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo từ 24/4, nắng nóng giảm dần ở khu vực này.

Đối lập với Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, những ngày qua Đông Bắc Bộ thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 33-35 độ. Dự báo ngày 22/4, Đông Bắc Bộ mới có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Sang ngày 23/4, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Đông Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay đến hết tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội ít khả năng xảy ra nắng nóng, hầu như không có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Mùa hè năm nay đến sớm và được nhận định khốc liệt, gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Trước đó, trong tháng 3, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Đáng lưu ý, có tới 16 điểm đo ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận giá trị nhiệt độ kỷ lục trong tháng 3.

Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ.

Trong nửa đầu tháng 4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện tại ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ như đợt nắng nóng ngày đợt 5-6/4 tại Tây Bắc Bộ, 4-6/4 tại Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong nửa đầu tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5-3 độ, Bắc Bộ có nơi cao hơn 3 độ.

Dự báo, từ tháng 5, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Dự báo đỉnh điểm của mùa hè năm nay sẽ tập trung từ tháng 5-8 ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt mùa hè ở khu vực này dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ. Từ tháng 9, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần.