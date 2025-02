Chàng trai 'thổi hồn' vào những sợi dây

Tìm kiếm bản thân cũng giống như việc thắt dây, sai ở đâu sửa ở đó...

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành Logistics, ít ai ngờ rằng Lê Kim lại rẽ hướng sang con đường nghệ thuật thủ công. Cơ duyên đến với macrame từ năm lớp 12, khi một người bạn cho anh xem những nút thắt dây lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút. Mãi đến khi vào đại học, anh mới có thời gian tự tìm hiểu về bộ môn này. Không có sẵn nguồn nguyên liệu, anh rong ruổi khắp các chợ Đà Nẵng, tìm kiếm online từ khắp các tỉnh thành để đặt mua sợi. Nhưng những sợi dây mua về không phải lúc nào cũng phù hợp, nên anh thử nghiệm với vải từ quần áo cũ. Sau nhiều lần thất bại, anh mới tìm ra loại sợi và nguồn cung phù hợp để bắt đầu hành trình sáng tạo của mình.

Từ năm thứ hai đại học, Lê Kim vừa học vừa đan macrame bán online. Những sản phẩm thủ công độc đáo này đã thu hút khách hàng, giúp anh có chút thu nhập. Sau khi ra trường, anh làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu một năm để tích góp vốn. Nhưng rồi, niềm đam mê đã thôi thúc anh rẽ lối, bất chấp sự phản đối của gia đình để theo đuổi con đường riêng - Lê Kim chính thức khởi nghiệp với macrame.

Nghệ thuật từ những sợi dây nhiều sắc

Macrame không đơn thuần là việc thắt dây, mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và cảm nhận tinh tế về màu sắc, chất liệu. Có nhiều loại sợi khác nhau như cotton, polyester, vải lanh… mỗi loại có một đặc tính riêng. Với váy và đầm, cần sợi nhỏ, mềm mại để tạo độ rủ thoải mái. Ngược lại, rèm cửa hay thảm trang trí lại yêu cầu sợi dày, có độ ôm để tạo sự chắc chắn.

Không chỉ là người sáng tạo, Lê Kim còn lan tỏa đam mê bằng việc tổ chức workshop dạy macrame cho những ai yêu thích. Với anh, việc hướng dẫn cách đan dây treo chậu cây không đơn thuần là tạo ra sản phẩm, mà còn khuyến khích khách hàng bắt đầu trồng cây, gắn kết với thiên nhiên.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm chiếu cói, có lẽ sự khéo léo đã chảy trong huyết quản của Lê Kim. Nhưng hơn cả tài năng, chính niềm đam mê và tinh thần không ngừng sáng tạo đã giúp anh khẳng định mình trên con đường nghệ thuật đầy thử thách. Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, Kim Macrame không chỉ mang đến những sản phẩm thủ công tinh tế, mà còn gửi gắm thông điệp về sự tái sinh, bền vững và kết nối con người với thiên nhiên.

Macrame – làn gió mới của phong cách thủ công bền vững

Macrame có tuổi đời ngàn năm, xuất hiện từ thế kỷ 13 bởi các thợ dệt Ả Rập, kỹ thuật này lan sang châu Âu và trở thành xu hướng thời trang, nội thất phổ biến, đặc biệt trong phong trào hippie những năm 1970. Tại Việt Nam, macrame bắt đầu được biết đến từ thập niên 1990 nhưng chỉ thực sự bùng nổ sau năm 2015 nhờ trào lưu DIY (Do It Yourself) và phong cách bohemian.

Ngày nay, nghệ thuật này không chỉ dừng lại ở những vật dụng trang trí như rèm cửa, võng, túi xách mà còn mở rộng sang thời trang bền vững. Nhiều khách hàng, đặc biệt là du khách nước ngoài rất chuộng những thiết kế độc bản từ sợi vải tái chế vì tính thẩm mỹ cao và thân thiện với môi trường.