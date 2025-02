Chàng trai Jrai vừa tốt nghiệp đại học, thỏa ước mơ góp phần bảo vệ Tổ quốc

TPO - Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế bằng khá, Ksor Thanh tự tin với hành trang, nhiệt huyết trẻ hiện thực ước mơ góp phần được bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với tội phạm.

Người làng Plei Ksing (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai) ai cũng biết tới căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình bà Ksor H’Mon được treo kín bằng khen của 3 người con. Những ngày này, cảm xúc của bà vui buồn lẫn lộn khi cậu con trai út Ksor Thanh (SN 2001) lên đường nhập ngũ.

Vui bởi con trai út bắt đầu bước vào hành trình thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an, bảo vệ Tổ quốc. Và cũng như bao người mẹ khác, bà mang mác buồn bởi từ giờ sẽ ít được gặp con trai, lo lắng cho một hành trình gian nan hiện thực ước mơ được khoác chiếc áo công an đấu tranh với tội phạm.

Bà cho biết, bản thân vô cùng hạnh phúc khi hai chị gái của Thanh đã có công ăn việc làm ổn định tại cơ quan nhà nước, con trai út vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế loại khá chuyên ngành Luật Dân sự. Bằng hành trang ấy, bà H’Mon dặn đi dặn lại con trai phải cố gắng, kiên trì phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Theo bà H’Mon, gia đình làm nông nhưng luôn cố gắng hết sức để lo cho các con học tập. Riêng Thanh ngay từ nhỏ đã tự lập, đi bộ đi học từ cấp một tới cấp hai, cấp ba mới có xe đạp tới trường. Thương bố mẹ, em luôn tự giác học hỏi trên lớp, bạn bè nên năm nào cũng thuộc diện khá.

“Tôi nói với con rằng: Con được đi học, có kiến thức nên phân biệt được việc gì có ích cho xã hội, cho đất nước. Lần này con đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mẹ rất vui, tự hào, mong con đạt được ước mơ của đời mình”, bà H’Mon bộc bạch.

Xếp vài bộ quần áo vào ba lô, tân binh Ksor Thanh chia sẻ, khi học đại học, nhận thức được gia đình còn vất vả, Thanh xin làm thêm tại các quán cà phê ở TP.Huế để trang trải thêm cuộc sống. Ngoài giờ làm, khi lên lớp, tranh thủ buổi tối em học khuya một chút để hoàn thành nhiệm vụ giảng đường.

Tuy vậy, từ nhỏ Thanh đã ước ao được khoác lên chiếc áo công an để đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho dân làng, nên sau khi tốt nghiệp, nhận được thông tin từ cán bộ Công an xã, Thanh viết đơn xin tham gia cống hiến sức trẻ.

“Em mong rằng từ những kiến thức đã được học, sắp tới được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp Công an nhân dân không chỉ là trải nghiệm quý báu, mà bản thân sẽ được cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đây là mơ ước từ nhỏ của em”, Ksor Thanh nói.

Thượng tá Mã Ngọc Lâm - Phó Công an huyện Phú Thiện cho biết, trong đợt tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay, địa phương có 107 người tự nguyện đăng ký tham gia. Qua đó, Công an huyện đã tuyển 33 công dân đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ.

Sáng nay 13/2, trong không khí tưng bừng, nô nức của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến dự, tặng hoa và động viên 2.875 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025 tại 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trong số công dân lên đường nhập ngũ có 2.406 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 469 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Về chất lượng giao quân, 144 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp (tăng 14 công dân so với năm 2024). Về sức khỏe loại 1 có 225 công dân, sức khỏe loại 2 có 1.280 công dân, còn lại là sức khỏe loại 3.

Thanh niên Kon Tum phấn khởi trong ngày hội tòng quân

Sáng 13/2, trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, 800 thanh niên tỉnh Kon Tum phấn khởi, nô nức lên đường nhập ngũ năm 2025.

Theo đó, tổng chỉ tiêu giao quân năm 2025 của tỉnh Kon Tum 800 công dân. Trong đó, thành phố Kon Tum 170 công dân, huyện Đăk Hà 106 , huyện Ngọc Hồi 98, huyện Đăk Glei 92, huyện Sa Thầy 62, huyện Kon Rẫy 62, huyện Tu Mơ Rông 57, huyện Đăk Tô 75, Kon Plông 57, Ia H’Drai 8.

A Hưng (SN 2005, trú TP.Kon Tum) chia sẻ, mong muốn môi trường kỷ luật trong quân đội sẽ giúp rèn luyện bản thân thêm cứng cáp, chững chạc, có trách nhiệm với cuộc sống và mong muốn trở thành một người lính Bộ đội Cụ Hồ trong tương lai.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, năm nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày một nâng lên, hài hòa trong cơ cấu thành phần các dân tộc trong khám tuyển. Bên cạnh đó, làm tốt công tác chính sách, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nắm chắc tình hình tư tưởng, động viên, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Đắk Lắk có trên 500 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tỉnh Đắk Lắk cũng có hơn 3.000 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân. Trong đó có trên 500 người viết đơn tình nguyện tòng quân.

Trong số 3.036 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 2.553 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 483 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá, chất lượng quân ở tỉnh năm nay cao hơn các năm trước khi tất cả đều có sức khỏe tốt, hơn 160 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trung cấp; nhiều người là đảng viên.