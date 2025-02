Tuổi trẻ Bình Định, Đồng Nai, Long An nô nức ngày hội tòng quân

TPO - Sáng 13/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 và tiễn 2.812 thanh niên lên đường nhập ngũ (quân đội 2.455 và công an 357).

Tại TP. Quy Nhơn, ghi nhận của PV Tiền Phong, ngay từ sáng sớm, trên khắp các tuyến phố náo nức, rộn ràng, đầy khí thế của Ngày hội tòng quân.

Thanh niên Trần Chí Cường (phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn) chia sẻ, vô cùng vinh dự và tự hào khi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

“Đây là trách nhiệm cao cả, vừa là ước mơ của bản thân, nguyện tiếp tục truyền thống vẻ vang của cha ông trong dựng nước và bảo vệ nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đem hết sức mình, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Cường nói.

Tại buổi lễ, ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn biểu dương 389 thanh niên của thành phố đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân.

“Tôi mong rằng trong môi trường mới các bạn trẻ hãy phát huy truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà”, Chủ tịch TP. Quy Nhơn nói.

Hơn 3.300 công dân Đồng Nai nhập ngũ

Ngày 13/2, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Hơn 3.300 thanh niên của Đồng Nai chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tại các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội trại tòng quân, gặp mặt các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2025, từ chỉ tiêu giao của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự với 3.098 công dân. Cùng với đó, tỉnh đã phát lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ CAND với 493 công dân, trong đó có 428 công dân chính thức theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao, còn lại là 65 công dân dự bị.

TP Biên Hòa là địa phương có chỉ tiêu giao quân nhiều nhất tỉnh Đồng Nai với 542 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 480 thanh niên được các đơn vị của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng tiếp nhận thực hiện nghĩa vụ quân sự và 62 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Trong công tác giao quân năm 2025, tỉnh Đồng Nai có nhiều cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ, có 10 nữ công dân nhập ngũ, 65 công dân là đảng viên, 590 công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học và 124 công dân là con em cán bộ.

Thanh niên Long An lên đường nhập ngũ

Ngày 13/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của 15 huyện, thành phố, thị xã tỉnh Long An đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cùng dự có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 và các cơ quan của Bộ tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Năm 2025, tỉnh Long An có trên 2.000 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân. Trong đó, tỉ lệ đảng viên đạt 4,76% so chỉ tiêu nhập ngũ; thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 88,25%; trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỉ lệ 31,62%.

Đợt này, tỉnh Long An tổ chức giao quân cho các đơn vị Sư đoàn 367, Sư đoàn 5, Lữ đoàn Tác chiến Điện tử 98, Lữ đoàn Thông tin 23, Lữ đoàn Công binh 25, Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7); Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Các địa phương đã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tặng quà với kinh phí trên 5, 4 tỷ đồng. Qua đó, góp phần khích lệ tinh thần thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.