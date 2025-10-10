Chàng thanh niên Khmer làm giàu trên đất nhiễm mặn với mô hình 'thu nhập kép'

TPO - Chàng trai người Khmer Danh Hoài Hận (SN 1996) khởi nghiệp thành công không chỉ làm giàu cho gia đình từ mô hình “thu nhập kép”, mà còn thắp lên ngọn lửa khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần sống đẹp, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Đi đầu mô hình vườn dừa

Với ý chí và khát vọng lập thân, lập nghiệp, anh Danh Hoài Hận đã mạnh dạn, biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Từ 50 triệu đồng vay qua Tỉnh Đoàn và khoản gia đình tích góp, anh Hận đã đầu tư vào mô hình trồng dừa xiêm lùn kết hợp nuôi cá nước ngọt trên diện tích 2.500m².

Mô hình của anh Hận có chi phí vận hành thấp và đầu ra ổn định, khi dừa được thương lái thu mua ngay tại vườn. Sau một thời gian ngắn, mô hình đã cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội. 200 cây dừa cho sản lượng khoảng 36.000 trái mỗi năm, tương đương doanh thu 216 triệu đồng. Đồng thời, việc nuôi cá mang lại khoảng 2 tấn mỗi năm, thu về khoảng 50 triệu đồng. Tổng doanh thu hàng năm của mô hình đạt khoảng 266 triệu đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận ước tính hơn 100 triệu/năm.

Anh Danh Hoài Hận mạnh dạn đi đầu trong việc phát triển kinh tế ở địa phương với mô hình mới. Ảnh: NVCC

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình kinh tế của anh Hận còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động và 3-4 lao động thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Sự thành công của anh đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học tập kinh nghiệm và mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất.

“Ở địa phương, cây dừa được người dân trồng chủ yếu lấy bóng mát, còn mình quyết định xây dựng thành mô hình để phát triển kinh tế, nên những ngày đầu gặp không ít khó khăn", anh Hận nói.

Anh Hận cho biết, nhiều diện tích đất ở đây bị nhiễm mặn, bà con trồng lúa vất vả mà hiệu quả kinh tế chưa cao.

Sau thời gian dài thực tế ở nhiều địa phương, nhất là Bến Tre – thủ phủ của dừa và tìm hiểu trên mạng, anh nhận thấy dừa chịu được đất mặn, ít công chăm sóc và mương nước tưới dừa có thể tận dụng để nuôi cá, tạo thêm nguồn thu.

Theo anh Hận, thử thách lớn nhất không phải là vốn liếng, mà là kinh nghiệm. Khó khăn nhất là kỹ thuật, anh chưa có kinh nghiệp trồng dừa, hay rành về phân bón, cách chăm sóc.. do đó phải tự học, tự mày mò. Anh kiên trì ghi lại nhật ký canh tác, điều chỉnh từng yếu tố nhỏ nhất, từ độ pH của nước đến liều lượng phân bón cho cây.

"Lúc đó mình vừa là kỹ sư, vừa là nông dân, vừa là công nhân. Cứ sáng sớm ra đồng, trưa tranh thủ về, chiều tối lại tất tả chạy ra chăm cây, cho cá ăn", anh nói.

Mô hình "thu nhập kép" từ dừa và cá giúp anh Hận phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Anh Danh Hoài Hận cũng đã tham mưu, đề xuất để câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi được thành lập năm 2022 với 15 thành viên. Đến nay, câu lạc bộ mở rộng gần 30 thành viên, không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt phát triển sản xuất kinh doanh mà còn hỗ trợ, tiếp sức nhiều bạn trẻ khác vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.

Thủ lĩnh áo xanh hết mình vì cộng đồng

Không chỉ "chân lấm tay bùn" làm kinh tế, anh Danh Hoài Hận còn là một cán bộ Đoàn năng nổ. Anh Hận tham gia công tác Đoàn từ những năm học phổ thông và vinh dự được kết nạp Đảng khi là sinh viên.

Trước tháng 7/2025, anh Hận là Phó Bí thư Đoàn xã Tân Phước (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Anh đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với UBND xã và các đoàn thể để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền về chương trình "huyện nông thôn mới nâng cao" và triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Anh Danh Hoài Hận hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến.

Từ tháng 7/2025, ba xã Tân Phước, Tân Đông và Tân Tây (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) sáp nhập thành xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Anh Hận hiện là Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tân Đông.

Anh đã tích cực trở thành cầu nối, kêu gọi vận động xã hội hóa nguồn lực để xây mới cầu, nâng cấp đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà tình thương.

Những công trình này đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, anh còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Vì đàn em thân yêu”, tư vấn nghề nghiệp cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên và bộ đội xuất ngũ, mở các lớp dạy nghề và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Với những đóng góp không mệt mỏi cho cộng đồng và những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh Hận đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Trong đó có Bằng khen của T.Ư Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2025.