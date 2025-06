Chân sút nhập tịch đáng gờm nhất tuyển Malaysia than trời với thời tiết

TPO - Joao Figueiredo, chân sút chủ lực của CLB Basaksehir và ĐT Malaysia, đang gặp khó khăn với thời tiết nóng ẩm ở Malaysia. Anh đã thẳng thắn chia sẻ điều này.

Tiền đạo gốc Brazil không còn xa lạ với thời tiết nóng bức vì Figueiredo từng chơi bóng ở Tây Á. Tuy nhiên, anh cảm thấy thời tiết ở Malaysia khác và nó đã gây ra nhiều khó khăn. "Thời tiết ở đây nóng như hồi tôi chơi bóng ở UAE (Al Wasl). Tôi từng thi đấu ở đó cách đây 5 năm và thời tiết cũng nóng. Nhưng ở đây, độ ẩm lại cao hơn. Vì vậy, tôi nghĩ thách thức chính là thời tiết", tờ Astro Arena dẫn lời chân sút nhập tịch của Bầy hổ.

Thời tiết nóng ẩm đã hơn một lần ngăn cản các ngôi sao thi đấu tại châu Âu phô diễn tài nghệ khi đến Đông Nam Á. Trong giai đoạn đầu khoác áo ĐT Indonesia, trung vệ Jay Idzes cũng than phiền về thời tiết nóng ẩm khiến các cầu thủ rất dễ mất nước và xuống thể lực. Hay trong trận MU thua ASEAN All Stars hôm 28/5 vừa qua, thời tiết là lý do khiến dàn sao MU chơi dưới sức, dẫn tới thất bại 0-1 ngay tại Bukit Jalil, nơi Malaysia sẽ tiếp ĐT Việt Nam vào tối mai (10/6).

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, Figueiredo vẫn tuyên bố sẽ nỗ lực vượt qua. "Tôi tự hào về gốc gác Malaysia của mình, tôi hạnh phúc với cơ hội này. Tôi đang ở đây, tôi biết mùa giải của tôi ở CLB đã hết. Tôi có thể đi nghỉ nhưng tôi chọn đến Malaysia vì đây là cơ hội tuyệt vời", chân sút 29 tuổi nói.

Figueiredo là một chân sút đáng gờm. Với 2,1 triệu euro theo Transfermarkt, anh là người đắt giá thứ nhì ĐT Malaysia chỉ sau Machuca (2,5 triệu euro). Những thống kê đã chỉ ra vì sao chân sút 29 tuổi này được đánh giá cao như vậy. Anh ghi tới 12 bàn sau 48 trận trên mọi đấu trường cho Basaksehir ở mùa 2024/25.

Thành tích ghi bàn của Figueiredo chỉ kém Piatek, cựu tiền đạo Milan. Những đóng góp của Figueiredo giúp Basaksehir giành vé dự Cúp C3 châu Âu mùa tới và trong trận đấu vào ngày mai, cầu thủ gốc Brazil này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều mối lo cho hàng thủ ĐT Việt Nam.