Chân dung Thiếu tá công an đóng vai 'girl phố' đi xe máy gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” diễn ra vào sáng 10/8 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), cô gái đóng vai "girl phố" đi xe máy náo loạn đường phố nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh Thiếu tá Mai Ly đóng vai nhóm "quái xế" gây náo loạn tuyến đường ven hồ Hoàn Kiếm. (Hình ảnh trình diễn)

Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (SN 1988) - đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Tại chương trình, Thiếu tá Mai Ly đóng vai "girl phố" cùng nhóm thanh niên đi xe máy nẹt pô, lạng lách, cầm theo hung khí gây náo loạn đoạn đường ven hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, lực lượng CSCĐ, CSGT CATP Hà Nội nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn và bắt giữ toàn bộ nhóm "quái xế".

Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với hàng nghìn người dân đến xem chương trình. Hình ảnh nhóm "quái xế" trong đó có Thiếu tá Mai Ly được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận.

Được biết, Thiếu tá Mai Ly trước đây từng công tác tại Đội CSGT - TT Công an quận Thanh Xuân (cũ), nay công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cũng là thành viên xuất sắc trong Tổ võ thuật - tình huống Công an TP Hà Nội, nhiều lần cùng đội tham gia các hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” chào mừng 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chương trình được CATP Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với 2 chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng.

Tại chương trình, gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc CAHN và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của CATP tham gia duyệt đội ngũ và diễu hành.