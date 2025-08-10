Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chân dung Thiếu tá công an đóng vai 'girl phố' đi xe máy gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” diễn ra vào sáng 10/8 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), cô gái đóng vai "girl phố" đi xe máy náo loạn đường phố nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

a5-2024.jpg
Hình ảnh Thiếu tá Mai Ly đóng vai nhóm "quái xế" gây náo loạn tuyến đường ven hồ Hoàn Kiếm. (Hình ảnh trình diễn)

Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (SN 1988) - đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Tại chương trình, Thiếu tá Mai Ly đóng vai "girl phố" cùng nhóm thanh niên đi xe máy nẹt pô, lạng lách, cầm theo hung khí gây náo loạn đoạn đường ven hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, lực lượng CSCĐ, CSGT CATP Hà Nội nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn và bắt giữ toàn bộ nhóm "quái xế".

Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với hàng nghìn người dân đến xem chương trình. Hình ảnh nhóm "quái xế" trong đó có Thiếu tá Mai Ly được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận.

a3-8115.jpg
(Hình ảnh trình diễn) Ảnh: Thanh Hà

Được biết, Thiếu tá Mai Ly trước đây từng công tác tại Đội CSGT - TT Công an quận Thanh Xuân (cũ), nay công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cũng là thành viên xuất sắc trong Tổ võ thuật - tình huống Công an TP Hà Nội, nhiều lần cùng đội tham gia các hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” chào mừng 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

a4-3430.jpg
(Hình ảnh trình diễn) Ảnh: Thanh Hà
a2-7633.jpg
(Hình ảnh trình diễn) Ảnh: Thanh Hà
a1-3211.jpg
Sau khi bị cảnh sát trấn áp nhóm "quái xế" được đưa lên xe thùng (Hình ảnh trình diễn). Ảnh: Thanh Hà

Chương trình được CATP Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với 2 chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng.

Tại chương trình, gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc CAHN và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của CATP tham gia duyệt đội ngũ và diễu hành.

Thanh Hà
#Thiếu tá Lê Thị Mai Ly #vai 'girl phố' #nạo loạn đường phố Hà Nội #Chương trình 'Ngày hội Vì Thủ đô bình yên' #công an phường Phúc Lợi #quái xế Hà Nội #đội CSGT Hà Nội #truy bắt nhóm 'quái xế' #hoạt động tuyên truyền an ninh #truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục