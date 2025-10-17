Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chân dung hai chàng trai 'quán quân' University’s Got Talent 2025: Lê Thanh Hiếu và Trần Gia Huy

Lê Vượng

SVO - Tối 17/10, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên – University’s Got Talent 2025 đã diễn ra bùng nổ và đầy cảm xúc. Vượt qua 13 thí sinh/nhóm thí sinh tài năng khác, chàng trai Lê Thanh Hiếu (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Trần Gia Huy (Học viện Phụ nữ Việt Nam) đã xuất sắc giành giải Nhất ở hai hạng mục, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ.

Từ 200 hồ sơ đăng ký từ 68 trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên cả nước, 15 tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho 12 trường trong đêm chung kết đã mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, từ những giai điệu hào hùng, sâu lắng đến những vũ điệu bùng cháy và những màn trình diễn độc đáo.
Phát biểu khai mạc đêm chung kết, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh rằng cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng, góp phần quảng bá hình ảnh học sinh, sinh viên năng động, tự tin đồng thời là bước đệm để các thí sinh bước vào cuộc thi lớn.
Hội đồng Ban giám khảo trong đêm chung kết gồm những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật như Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT Trịnh Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; MC Thảo Vân và ca sĩ Linh Chi, dưới sự dẫn dắt của Trưởng Ban giám khảo cô Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện. Thay mặt Ban Tổ chức, PGS.TS Trần Quang Tiến đã trân trọng trao hoa và chứng nhận để cảm ơn những đóng góp công tâm của Hội đồng Ban giám khảo.
Đêm thi đã chứng kiến sự thăng hoa của 15 cá tính nghệ thuật khác nhau. Khán giả đã được lắng nghe những giai điệu đầy tự hào dân tộc qua Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (thí sinh Đỗ Đức Mạnh), chìm đắm trong không gian linh thiêng của Phong nữ – Cô đôi thượng ngàn (thí sinh Ngô Hà Thùy Dương), hay xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử trong Bài Then tặng mẹ (thí sinh Lăng Thùy Linh).
Lĩnh vực vũ đạo và biểu diễn khác cũng không kém phần đặc sắc với tiết mục múa Hồn quê uyển chuyển (thí sinh Lê Phương Linh và Trần Thị Thu Hà), màn võ nhạc đầy khí phách (thí sinh Vũ Trần Ngọc Minh), hay sự sáng tạo trong phần lồng tiếng phim của Đinh Trọng Nhân. Đặc biệt, tiết mục võ thuật Nguyệt vũ mê linh của nhóm Dạ Nguyệt đến từ Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự đầu tư công phu và tinh thần vượt khó.
Ở hạng mục Biểu diễn Âm nhạc, Lê Thanh Hiếu mang số báo danh 51 đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả với ca khúc Đường lên phía trước. Bằng chất giọng nội lực, truyền cảm và phong thái biểu diễn tự tin, Thanh Hiếu đã thắp lên ngọn lửa của tuổi trẻ, của khát vọng và ý chí vươn lên, mang đến một phần trình diễn trọn vẹn cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc.
Khoảnh khắc đăng quang của Thanh Hiếu.
Trong khi đó, ở hạng mục Biểu diễn Vũ đạo và hạng mục Khác, thí sinh Trần Gia Huy của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã khiến cả hội trường bùng cháy với tiết mục nhảy hiện đại Born to Burn – Reign of Fire. Từng bước nhảy điêu luyện, dứt khoát, kết hợp với nguồn năng lượng mạnh mẽ và thần thái cuốn hút đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, khẳng định tài năng và đam mê cháy bỏng của mình.
Trần Gia Huy giành giải nhất hạng mục Biểu diễn Vũ đạo và hạng mục Khác.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên – University’s Got Talent 2025” do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong cộng đồng sinh viên. Không chỉ là một sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng, University's Got Talent 2025 còn là một hành trình truyền cảm hứng, nơi lan tỏa ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự tự tin và tinh thần không ngừng đổi mới của thế hệ sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh.

Lê Vượng
