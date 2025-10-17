Chân dung hai chàng trai 'quán quân' University’s Got Talent 2025: Lê Thanh Hiếu và Trần Gia Huy

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên – University’s Got Talent 2025” do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong cộng đồng sinh viên. Không chỉ là một sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng, University's Got Talent 2025 còn là một hành trình truyền cảm hứng, nơi lan tỏa ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự tự tin và tinh thần không ngừng đổi mới của thế hệ sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh.