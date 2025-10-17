Chân dung hai chàng trai 'quán quân' University’s Got Talent 2025: Lê Thanh Hiếu và Trần Gia Huy

SVO - Tối 17/10, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên – University’s Got Talent 2025 đã diễn ra bùng nổ và đầy cảm xúc. Vượt qua 13 thí sinh/nhóm thí sinh tài năng khác, chàng trai Lê Thanh Hiếu (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Trần Gia Huy (Học viện Phụ nữ Việt Nam) đã xuất sắc giành giải Nhất ở hai hạng mục, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ.
Đêm thi đã chứng kiến sự thăng hoa của 15 cá tính nghệ thuật khác nhau. Khán giả đã được lắng nghe những giai điệu đầy tự hào dân tộc qua Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (thí sinh Đỗ Đức Mạnh), chìm đắm trong không gian linh thiêng của Phong nữ – Cô đôi thượng ngàn (thí sinh Ngô Hà Thùy Dương), hay xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử trong Bài Then tặng mẹ (thí sinh Lăng Thùy Linh).
Lĩnh vực vũ đạo và biểu diễn khác cũng không kém phần đặc sắc với tiết mục múa Hồn quê uyển chuyển (thí sinh Lê Phương Linh và Trần Thị Thu Hà), màn võ nhạc đầy khí phách (thí sinh Vũ Trần Ngọc Minh), hay sự sáng tạo trong phần lồng tiếng phim của Đinh Trọng Nhân. Đặc biệt, tiết mục võ thuật Nguyệt vũ mê linh của nhóm Dạ Nguyệt đến từ Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự đầu tư công phu và tinh thần vượt khó.
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên – University’s Got Talent 2025” do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong cộng đồng sinh viên. Không chỉ là một sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng, University's Got Talent 2025 còn là một hành trình truyền cảm hứng, nơi lan tỏa ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự tự tin và tinh thần không ngừng đổi mới của thế hệ sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh.