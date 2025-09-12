Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Cầu thủ Nga lập kỷ lục thế giới, đá giải chuyên nghiệp ở tuổi 70

Đặng Lai

TPO - Amkal Moscow rất biết cách gây ấn tượng với bóng đá thế giới. Ở trận đấu vòng 2 Cúp quốc gia Nga hồi tháng 8, họ đã giúp Pavel Podkolzin trở thành cầu thủ cao nhất xuất hiện trong một trận đấu chuyên nghiệp (2m26). Đến vòng 3 vừa kết thúc vào đêm qua, đội bóng này giúp một ông cụ 70 tuổi lập kỷ lục.

img-6860.jpg
Ông Alexander Medvedev (bìa phải) ra sân thi đấu chuyên nghiệp khi đã 70 tuổi

Trong đội hình xuất phát của Amkal có tên Alexander Medvedev (cựu chủ tịch CLB Zenit). Như vậy ở tuổi 70 và 28 ngày, ông trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ra sân ở một trận đấu chính thức thuộc cấp độ chuyên nghiệp.

Ông đã phá kỷ lục của cầu thủ hiện 57 tuổi, Kazuyoshi Miura. Tiền đạo người Nhật Bản đã dành hàng chục năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp với mục tiêu bám trụ lại sân cỏ càng lâu càng tốt. Nhưng chỉ với vài phút xuất hiện trên sân, ông Medvedev đã thiết lập nên kỷ lục mới và khiến mọi nỗ lực của Kazuyoshi Miura gần như tan thành mây khói.

Dĩ nhiên việc Medvedev xuất hiện chỉ là để lập kỷ lục cá nhân. Còn đóng góp chuyên môn của ông không có gì nổi bật. Ông bị thay ra ở phút thứ 23, giống với trường hợp cựu danh thủ NBA vào sân thi đấu cho Amkal Moscow rồi ra nghỉ trong thời gian ngắn.

img-6862.jpg
Trước đó, Amkal gây ấn tượng khi tung cầu thủ cao nhất thế giới vào sân

Như vậy chỉ trong 2 trận đấu, Amkal đã giúp 2 cầu thủ của mình tạo nên những mốc son mà có lẽ rất lâu nữa sân cỏ chuyên nghiệp thế giới mới có người sánh bằng. Thực ra, thể thức của Cúp quốc gia Nga đã tạo điều kiện cho các đội bóng có thể làm được những điều khó tin như Amkal.

Vì 3 vòng đầu, các đội tham gia chỉ là CLB địa phương thuộc giải bang. Những đội bóng này có thể thuê cầu thủ nghiệp dư thi đấu ngắn hạn. Do đối thủ ngang tầm nên Amkal Moscow mới có thể tiến sâu. Từ vòng 4, họ mới phải gặp các đội mạnh.

Trở lại với trận đấu vòng 3 Cúp quốc gia Nga vào đêm qua, thời điểm cầu thủ 70 tuổi Medvedev rời sân, tỷ số vẫn là 0 đều. Không lâu sau đó, Amkal nhận bàn thua. Tuy nhiên họ đã ngược dòng thành công và giành chiến thắng 2-1. Đội bóng này tiến vào vòng 4 và không loại trừ khả năng, họ sẽ tiếp tục giúp một cầu thủ nào đó lập thêm kỷ lục.

Đặng Lai
#Bóng đá Nga #cúp quốc gia Nga #cầu thủ 70 tuổi #cầu thủ già nhất #cầu thủ lớn tuổi nhất #cầu thủ cao nhất thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục