Câu chuyện cảm động của nhà vô địch WAAP 2025 Jeneath Wong với caddie người Việt Nam

TPO - Jeneath Wong vô địch WAAP 2025 và câu chuyện cảm động với người caddie Việt Nam Chiến thắng tại Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương 2025 không chỉ ghi dấu mốc lịch sử khi Jeneath Wong trở thành golfer Malaysia đầu tiên đăng quang tại giải đấu danh giá, mà còn chứng kiến khoảnh khắc xúc động của cô với caddie người Việt Nam Phan Thị Hoài Thương trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Đúng với tính chất của một trong những giải đấu hàng đầu châu lục, người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc đua vô địch hấp dẫn giữa golfer Hàn Quốc Soomin Oh và golfer Malaysia Jeneath Wong trong ngày đấu chung kết của Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương (WAAP) 2025 trên sân Hoiana Shores Golf Club. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Jeneath Wong với tổng điểm (-18).

Dù bước vào ngày thi đấu cuối cùng với lợi thế dẫn trước 3 gậy, Jeneath Wong đã phải đối diện với sự bám đuổi quyết liệt của Soomin Oh, người đã xuất sắc rút ngắn khoảng cách sau 15 hố với 4 birdie. Trong khi đó, Wong ghi được 3 birdie và có 2 bogey.

Bước ngoặt của cuộc đua đến ở hố 17 par-3, khi Jeneath Wong có cú phát bóng xuất sắc, mở ra cơ hội ghi birdie và một lần nữa vượt lên dẫn trước Soomin Oh. Đến hố 18 quyết định, Jeneath Wong và Soomin Oh đều ghi birdie, điều này đồng nghĩa với việc chức vô địch đã thuộc về Jeneath Wong. Như vậy, ở lần thứ 7 tổ chức, WAAP 2025 đã chào đón nhà vô địch đầu tiên đến từ Malaysia.

Trong hành trình đăng quang của Jeneath Wong ghi đậm dấu ấn của Phan Thị Hoài Thương, một caddie người Việt Nam, dày dặn kinh nghiệm của sân Hoiana Shore Golf Club. Với lợi thế am hiểu địa hình sân, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình, Hoài Thương đã góp phần làm nên chiến thắng của Jeneath Wong.

Từ những vòng đấu đầu tiên, Hoài Thương luôn là người hỗ trợ, động viên và đưa ra những lời khuyên quan trọng giúp Jeneath Wong giữ vững phong độ. Tại vòng chung kết, khi Wong có cú birdie quyết định ở hố 17 để giành chiến thắng, Hoài Thương không giấu nổi cảm xúc, ôm chặt Wong trong sự xúc động vỡ òa.

Những giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ thể hiện niềm vui sướng mà còn là kết tinh của bao nhiêu ngày đồng hành, sát cánh cùng nhau trên sân cỏ.

Với chiến thắng này, Jeneath Wong sẽ nhận được suất tham dự 3 giải major nữ danh giá là AIG Women’s Open, Amundi Evian Championship và Chevron Championship. Ngoài ra, golfer người Malaysia cũng sẽ được mời tham gia các giải đấu uy tín như Hana Financial Group Championship, ISPS Handa Australian Open, The Women’s Amateur Championship và Augusta National Women’s Amateur.

Trong khi đó, Lê Chúc An của Việt Nam đã kết thúc WAAP 2025 với vị trí T30 trên bảng xếp hạng, cùng tổng điểm even par. Vòng cuối golfer sinh năm 2008 đánh 70 gậy (-1), đây cũng là vòng đấu âm gậy thứ 2 của cô tại giải. Kết quả tại giải đấu đã cho thấy sự tiến bộ của Chúc An, và đây cũng là động lực để cô hướng đến những giải đấu khác trong thời gian tới.