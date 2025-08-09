Cậu Bé Bút Chì Shin tái xuất, có nối dài chuỗi thành công của Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan?

HHTO - Sau khi Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan có doanh thu khủng ở phòng vé Việt, Cậu Bé Bút Chì Shin cũng có cuộc phiêu lưu mới tận Ấn Độ.

Dạo gần đây, phim hoạt hình Nhật Bản liên tục bùng nổ phòng vé Việt. Hàng loạt series từ Doraemon, Thám Tử Lừng Danh Conan đến Thanh Gươn Diệt Quỷ đều có doanh thu tập sau cao hơn tập trước. Sắp tới đây, Cậu Bé Bút Chì Shin cũng có phần phim mới.

Bối cảnh chính của phần phim lần này diễn ra tại Ấn Độ, nơi Shin sẽ có dịp thưởng thức vũ điệu Bollywood sôi động, âm nhạc truyền thống đặc trưng cho đến các lễ hội rực rỡ sắc màu như Holi. Để khắc hoạ trọn vẹn văn hoá và bối cảnh của Ấn Độ, đội ngũ phim đã đến nước này khảo sát thực tế, tự mình thưởng thức cả món cà ri siêu cay lẫn cái nắng gay gắt của Ấn Độ, còn trải nghiệm các lễ hội địa phương. Tất cả để tạo nên một Ấn Độ sống động, vừa độc lạ vừa cuốn hút nhưng vẫn giữ trọn tinh thần hài hước đặc trưng của Shin.

Shin và các bạn sẽ có chuyến chu du Ấn Độ

Nhưng cú twist bất ngờ nhất trong tập phim này là Bo - cậu bạn trầm tĩnh ít nói của nhóm lần đầu tiên trở thành nhân vật chính! Nếu khán giả đã quen với một Bo “chậm mà chắc”, luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh trong các tình huống “hỗn loạn” của nhóm bạn thân Lực lượng Phòng vệ Kasukabe, thì phần phim lần này sẽ khiến khán giả bất ngờ khi cậu trở thành trung tâm của toàn bộ câu chuyện và trong một vai trò chưa từng có: nhân vật phản diện chính.

Ai mà tin Bo sẽ thành phản diện?

Câu chuyện bắt đầu khi Shin và Bo tình cờ phát hiện một chiếc ba lô kỳ lạ tại một cửa hàng ở Ấn Độ. Bên trong là một bí mật kinh hoàng, dẫn đến việc Bo bị “hắc hoá”, sở hữu sức mạnh siêu nhiên và dần biến thành một “bạo chúa” có thể điều khiển cả thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phim điện ảnh Shin, một nhân vật chính diện quen thuộc lại đảm nhận vai phản diện đầy quyền năng, hứa hẹn mang đến bất ngờ và kịch tính cho cả khán giả mới lẫn fan lâu năm.