Cát Bà lọt top những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á

TPO - Đảo Cát Bà lọt top một trong những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á, được tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.

Theo bài viết, Cát Bà với diện tích hơn 260 km² là hòn đảo lớn nhất trong quần thể Vịnh Hạ Long, nổi bật với cảnh quan núi đá vôi trùng điệp, hệ sinh thái biển đa dạng và các hoạt động du lịch mạo hiểm ngày càng được yêu thích.

Tạp chí Mỹ mô tả Cát Bà là “thiên đường cho người đam mê leo núi”, đặc biệt tại Thung lũng Bướm (Butterfly Valley), nơi những vách đá dựng đứng, hang động uốn lượn và cảnh quan hoang sơ tạo nên sức hút khó cưỡng.

Đảo Cát Bà lọt top một trong những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á. Ảnh: Vietnam Airlines.

“Các vách núi đá vôi của Cát Bà là sân chơi của những người mê mạo hiểm. Du khách có thể leo núi không dây trên mặt nước sâu, hoặc chọn cách an toàn hơn bằng việc chinh phục đỉnh Ngự Lâm để ngắm toàn cảnh hòn đảo. Buổi tối, chèo kayak giữa làn nước phát sáng bởi sinh vật phù du là một trải nghiệm kỳ diệu khó quên”, National Geographic Traveller viết.

Không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, Cát Bà còn gây ấn tượng với nỗ lực phát triển du lịch bền vững, hướng đến cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Du khách có thể tham quan Vườn quốc gia Cát Bà, khám phá làng chài Việt Hải, hay thưởng thức hải sản tươi ngon bên bờ biển, tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của “viên ngọc xanh miền Bắc”.

Hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp Ben Wilman leo vách đá bằng chân trần, ngoài khơi bờ biển Cát Bà. Ảnh: National Geographic Traveller

“Cát Bà không chỉ là cửa ngõ của Vịnh Hạ Long mà còn là biểu tượng của du lịch mạo hiểm và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam”, bài viết nhận định.

Ngoài Cát Bà, danh sách “Những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á” của National Geographic Traveller còn gọi tên hàng loạt điểm đến nổi bật khác trong khu vực.

Tại Thái Lan, đảo Koh Chang được ca ngợi là “viên ngọc xanh” với rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, bãi cát trắng hoang sơ và nhịp sống yên bình, lý tưởng cho những ai muốn tạm xa sự ồn ào của Bangkok hay Phuket.

Penang, Malaysia gây ấn tượng với văn hóa đa sắc tộc và ẩm thực đường phố nổi tiếng thế giới, được ví như “thiên đường vị giác” của Đông Nam Á. Trong khi đó, Komodo, Indonesia chinh phục du khách bằng vẻ đẹp hoang dã và là nơi duy nhất trên thế giới có thể gặp loài rồng Komodo huyền thoại.

Panay và Isla Verde, Philippines thu hút với bãi biển nguyên sơ, làn nước xanh ngọc và phong cách sống chậm rãi đặc trưng của vùng nhiệt đới. Java, Indonesia là trung tâm văn hóa và lịch sử của quốc gia vạn đảo được vinh danh nhờ những ngôi đền cổ kính, nền văn hóa phong phú và cảnh quan núi lửa hùng vĩ.

Đáng chú ý, Don Khong của Lào là hòn đảo nằm giữa dòng Mê Kông của một quốc gia không giáp biển cũng góp mặt trong danh sách nhờ vẻ đẹp mộc mạc, bình yên cùng nhịp sống chậm rãi, phản ánh trọn vẹn tinh thần “Lào - đất nước triệu voi”.

Việc Cát Bà được National Geographic Traveller xếp hạng trong top những hòn đảo đẹp nhất Đông Nam Á không chỉ là niềm tự hào cho du lịch Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sức hút của thiên nhiên và con người Việt trên bản đồ du lịch thế giới.

Với cảnh quan kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng và hướng phát triển bền vững, Cát Bà đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế hàng đầu, xứng đáng với danh xưng “viên ngọc xanh của Vịnh Bắc Bộ”.