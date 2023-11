Carpla ra mắt Automall Phạm Văn Đồng - Trung tâm mua bán xe đã qua sử dụng thứ 2 tại Hà Nội

Automall Phạm Văn Đồng - kho xe lớn nhất Carpla tại khu vực phía Bắc

Xây dựng theo mô hình đại siêu thị ô tô đã qua sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc tế, Carpla Phạm Văn Đồng được triển khai bài bản về cả quy mô và chất lượng hạ tầng, mang đến cho khách hàng chuỗi dịch vụ toàn diện với những công nghệ hiện đại nhất. Chỉ với một điểm đến, khách hàng sẽ được tận hưởng trọn gói dịch vụ từ mua bán xe, dịch vụ trả góp, bảo hiểm thân vỏ và bảo hành xe… đem lại sự thuận tiện và hài lòng cho cả người mua và người bán.

Với chiến lược phát triển bền vững thông qua các giá trị cốt lõi, Carpla khẳng định chất lượng và uy tín thông qua những chính sách bán hàng và hậu mãi tốt nhất như cam kết bảo hành lên đến 20.000 km hoặc 1 năm sử dụng, hoàn tiền 100% trong vòng 5 ngày…

Carpla cũng tiên phong ứng dụng công nghệ mua - bán xe online, sở hữu đội ngũ kỹ sư dày dạn kinh nghiệm mang đến chuỗi dịch vụ khép kín cho khách hàng; từ khâu kiểm định 160 bước theo tiêu chuẩn chính hãng cho đến hệ thống các phòng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại các Automall. Đặc biệt, với ứng dụng Carpla+, khách hàng được quan sát cận cảnh hình ảnh 360 độ từng mẫu xe, sử dụng công cụ tìm kiếm xe theo nhu cầu hoặc đăng tin bán xe nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Bên cạnh các khu vực chức năng hiện đại, Automall Phạm Văn Đồng cũng là kho xe lớn nhất trong chuỗi hệ thống Carpla tại khu vực phía Bắc, quy tụ rất nhiều mẫu xe từ các thương hiệu lớn, nhiều phân khúc khác nhau, như: Toyota, Ford, Mitsubishi… Theo công năng thiết kế, Automall có thể cùng lúc trưng bày hàng trăm mẫu xe, đáp ứng đa dạng lựa chọn của khách hàng.

Nguồn lực cộng hưởng, tạo đà tăng trưởng

Thị trường xe cũ 2023 trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh ấy, “tân binh" Carpla lại có những bước tiến vững chắc nhờ những chiến lược khác biệt.

Khai trương Automall đầu tiên từ tháng 06/2022, Carpla đã lần lượt xuất hiện tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Dự kiến đến hết năm 2023, Carpla sẽ mở rộng và nâng tổng số Automall lên 7. Sau 01 năm đi vào hoạt động, doanh số bán của hệ thống tăng trưởng mạnh mẽ, trên 90% tỷ lệ khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ của Carpla.

Để có được những thành công đó, Carpla đã xây dựng một hướng đi khác biệt với những đặc trưng nổi bật: cam kết chất lượng, uy tín với chính sách bảo hành và bán hàng tốt nhất thị trường; khác biệt nhờ công nghệ, hệ thống kiểm định và chuỗi dịch vụ đa dạng. Đặc biệt là hệ thống Online to Offline bao phủ toàn quốc với sự đồng hành của các thành viên thuộc Tasco.

Các Automall trong hệ thống Carpla trên toàn quốc đã kết hợp cùng hệ thống showroom của Savico (hiện tại là 83, dự kiến tăng lên 120 vào cuối năm 2026) với khoảng 1.500 kỹ thuật viên nhằm mục tiêu tối ưu quy trình kiểm duyệt chất lượng xe. Bên cạnh đó, Carpla cũng được cộng hưởng nguồn lực từ VETC với hệ thống gần 3 triệu khách hàng (dự kiến tăng lên 5 triệu khách năm 2026), tạo thuận lợi cho việc cung cấp các gói dịch vụ cho cả người mua và người bán xe. Từ đây, khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất khi có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ toàn diện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Carpla cho biết: “Sau một năm chính thức ra gia nhập thị trường, bằng tất cả các nguồn lực và lợi thế khi là một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống Tasco, Carpla đã và đang từng bước hiện thực hóa cam kết mang lại những giá trị khác biệt và quyền lợi tối ưu cho khách hàng.

Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển chuỗi Automall tập trung tại các đô thị lớn. Cùng với đó là đầu tư nghiên cứu để nâng cấp công nghệ, hoàn thiện chất lượng dịch vụ từ Online đến Offline, mang lại những tiện ích và sự hài lòng cao nhất cho cả người mua và người bán, hướng đến trở thành thương hiệu số 1 về mua - bán xe đã qua sử dụng tại Việt Nam.”

Việt Nam là thị trường với 100 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người đang tăng nhưng tỷ lệ sở hữu ô tô mới ở mức 50 xe/1.000 người (số liệu từ Cục đăng kiểm năm 2022). Theo Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, điều này cho thấy tiềm năng của ngành ô tô Việt Nam là rất lớn, không chỉ với xe mới mà cả ở thị trường xe cũ.

Theo báo cáo của Momentum Works, tỷ lệ giao dịch xe cũ ở Việt Nam còn khá thấp so với khu vực, chỉ khoảng 0,4 lần so với lượng ô tô mới bán ra (thấp hơn nhiều so với Thái Lan 2,4 xe cũ/1 xe mới, Indonesia 1,5 xe và Malaysia là 2 xe). Thị trường xe cũ ở Việt Nam cũng còn khá phân mảnh với rất nhiều đơn vị tham gia, thiếu sự tin tưởng của người tiêu dùng do khó kiểm định chất lượng. Đây cũng là cơ hội để Carpla tiếp tục đầu tư và phát triển, trở thành sự lựa chọn hàng đầu về mua bán, ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng tại Việt Nam.