Care For Việt Nam được vinh danh tại chương trình Saigon Times CSR năm thứ hai liên tiếp

Tại buổi lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2025 diễn ra ngày 05/11, Care For Việt Nam (CFVN) đã được xướng tên trong hạng mục “Doanh nghiệp vì cộng đồng”.

Đây là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững mà CFVN kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua, nơi tinh thần “Phụng sự xã hội” không chỉ là giá trị cốt lõi mà đã được chuyển hóa thành hành động, tạo nên những tác động tích cực và lâu dài đối với cộng đồng.

Hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch, CFVN luôn tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh là nền tảng của một tương lai bền vững. Giải thưởng này là động lực to lớn để CFVN tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động và kiến tạo giá trị nhân văn từ thành thị đến những vùng khó khăn.

“CFVN được tiếp tục vinh danh tại lễ trao giải năm nay là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở để chúng tôi không ngừng nỗ lực. Trong hành trình sắp tới, chúng tôi cam kết mở rộng quy mô các dự án dinh dưỡng cộng đồng, tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội và tiếp tục lan tỏa thông điệp ‘Phụng sự xã hội - phụng sự con người’ bằng những sáng kiến thiết thực”, ông Vũ Hải Dương - Phó Tổng giám đốc CFVN chia sẻ.

Ông Vũ Hải Dương - Phó Tổng giám đốc CFVN, đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng vinh danh tại sự kiện Saigon Times CSR 2025.

Đầu tư cho thế hệ tương lai: Nền tảng dinh dưỡng và trí tuệ

Các hoạt động CSR của CFVN được đánh giá cao bởi tính hệ thống, hướng đến những vấn đề xã hội trọng yếu, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xuất phát từ sự thấu hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ, CFVN triển khai dự án trọng điểm “Chăm em đủ chất” giai đoạn 2023 - 2027, khẳng định cam kết đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc tài trợ các bữa ăn dinh dưỡng học đường cũng như triển khai các chương trình phổ cập kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó khăn.

Sau ba năm triển khai, dự án đã có mặt tại 14 tỉnh thành, trao tặng hơn 90.000 suất ăn dinh dưỡng với tổng giá trị gần 953 triệu đồng. Những con số này không chỉ phản ánh đóng góp vật chất, mà còn thể hiện kết quả cụ thể trong việc cải thiện thể chất và trí lực của trẻ em.

Năm 2025, công ty tiếp tục đồng hành cùng các Làng trẻ em SOS với chuỗi Chương trình đào tạo về “Nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch chủ động và chăm sóc sức khoẻ tinh thần” cho các mẹ và dì tại Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng & SOS Hải Phòng.

CFVN tổ chức chuỗi Chương trình đào tạo về “Nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch chủ động và chăm sóc sức khoẻ tinh thần” cho các mẹ và dì tại Làng Trẻ em SOS Hải Phòng.

Chuyên gia dinh dưỡng CFVN trực tiếp chia sẻ kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng khoa học, cách chế biến thực phẩm phù hợp cho trẻ và kỹ năng chăm sóc tinh thần, giúp các mẹ, dì thêm vững vàng trong hành trình nuôi dạy trẻ.

Nhân dịp này, đại diện CFVN cũng đã trao tặng TPBS Colos IgGold cho các mẹ và dì như một lời tri ân từ cộng đồng tới những đóng góp thầm lặng của đội ngũ chăm sóc trẻ trong việc nuôi dưỡng các em khôn lớn.

Lan tỏa ý thức chủ động và tinh thần cộng đồng

Trong hai tháng vừa qua, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt bão lũ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, các khu vực như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,… cùng nhiều địa phương khác đang oằn mình khắc phục hậu quả sau thiên tai. Với tinh thần tương thân tương ái, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, CFVN đã đóng góp gần 800 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội vì một Việt Nam vững vàng hơn trước thiên tai.

Bên cạnh đó, CFVN tích cực tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân viên và đối tác, CFVN đã đóng góp hơn 320.000 km, tương đương 320 triệu đồng, lan tỏa thành công thông điệp rèn luyện sức khỏe vì mục tiêu nhân đạo, khuyến khích mọi người cùng nhau hành động vì một xã hội khỏe mạnh. Sự đồng hành này cũng đã góp phần giúp CFVN được vinh danh tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo Cấp Quốc gia vào tháng 5/2025.

Bên cạnh đó, những tháng cuối năm 2025, CFVN đã phối hợp cùng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy phát động Ngày hội Hiến máu nhân đạo tại Hà Nội và TP.HCM với thông điệp “Share to Care - Trao giọt hồng để yêu thương”. Với sự hưởng ứng tích cực và đầy tinh thần nhân ái của tập thể nhân viên công ty và đối tác, chương trình đã huy động gần 153 đơn vị máu góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Đội ngũ nhân viên và đối tác kinh doanh của CFVN tham gia Ngày hội Hiến máu nhân đạo tại TP.HCM với thông điệp “Share to Care - Trao giọt hồng để yêu thương”.

Không dừng lại ở đó, CFVN triển khai Chuỗi hội thảo truyền thông “Chăm sóc sức khỏe chủ động” cho gần 600 nữ công nhân các khu công nghiệp và chế xuất tại 3 tỉnh thành phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Hải Dương - Phó Tổng Giám đốc CFVN chia sẻ: “Từ năm 2023 đến nay, CFVN đã đồng hành cùng T5G trong nhiều hoạt động thiết thực trên toàn quốc. Việc tham gia chương trình lần này là một phần trong nỗ lực chung nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ trong khu công nghiệp - những người đóng vai trò quan trọng không chỉ trong sản xuất, mà còn trong gìn giữ hạnh phúc gia đình - một phần quan trọng của xã hội”.

Thông qua chương trình, các chị em nữ công nhân được tiếp cận các kiến thức, thông tin trực quan và sinh động về: Định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động cho nữ độ tuổi lao động, dinh dưỡng lành mạnh cho nền tảng sức khỏe bền vững, kiến thức thực tiễn về sức khỏe sinh sản.

Buổi hội thảo truyền thông “Chăm sóc sức khỏe chủ động” tại Hải Phòng diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị.

Mỗi dự án, mỗi chương trình CSR là một bước đi vững chắc trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo cộng đồng người Việt Nam khỏe mạnh, sống trọn ước mơ của CFVN.

Việc vinh danh tại Saigon Times CSR 2025 là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là điểm dừng. CFVN cam kết tiếp tục củng cố chiến lược phát triển bền vững, biến những giá trị cốt lõi thành hành động thiết thực, hướng đến mục tiêu chung là kiến tạo một cộng đồng người Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng.